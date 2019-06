López Obrador descarta ir al G20 y emplaza a una reunión sobre desigualdad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes acudir a la cumbre del G20 en Japón porque en esos encuentros se miran los asuntos "por encima", y emplazó a los países desarrollados a celebrar una reunión sobre las desigualdades en el mundo.



"No voy a ir a la reunión de los 20, al G20, pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo", dijo el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional tras varias semanas sin aclarar si acudiría el encuentro.



El presidente dijo, sin embargo, que va a estar "bien representado" con la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.



López Obrador, quien no ha salido de México durante su mandato iniciado el 1 de diciembre, dijo que encuentros internacionales sobre las desigualdades "sí son las reuniones que hacen falta".



"Ya basta nada más de estar viendo las cosas por encima y de no ir al fondo", dijo criticando las cumbres del G20.



El presidente mexicano señaló que no quiere asistir a "una confrontación directa" en el encuentro que tendrá lugar el 28 y 29 de junio en Osaka (Japón), dado que allí se va hablar de "la guerra comercial" entre Estados Unidos y China, según dijo.



"Mi aportación modesta va a ser que hay que reunirse pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo, porque esto es lo que origina el deterioro del medioambiente, es lo que origina las migraciones, lo que origina la inseguridad y la violencia", apuntó.



De acuerdo con el mandatario mexicano, estas reuniones deberían servir para que "se promueva que haya justicia en el mundo y fraternidad universal".



Durante semanas, López Obrador había asegurado que estaba "analizando" su presencia a la cumbre, aunque ya avisó de que tenía "toda la confianza" en el canciller Ebrard para que lo representara eventualmente.



El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.



Las economías del G20 representan en su conjunto cerca del 85 % del PIB mundial, el 80 % de las inversiones globales, el 75 % del comercio internacional y el 66 % de la población del planeta.