López Obrador descarta reunión con Fox y Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy reunirse con sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón, luego de las críticas que han hecho a su gobierno.

"No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investitura presidencial", expresó en su conferencia de prensa matutlina.

A pregunta expresa sobre si planea dialogar con ambos exmandatarios sobre sus comentarios contra la llamada Cuarta Transformación, López Obrador dijo que "todos somos libres de manifestarnos".

"Estamos construyendo una auténtica democracia, no queremos establecer una dictadura, triunfamos precisamente para hacer a un lado a un régimen corrupto, autoritario, y tenemos que hacer valer la democracia".

Consideró que "es fundamental en la democracia la libertad, que todo mundo se exprese y se manifieste, pero también cuidar la investitura presidencial. Si no, no estaríamos a la altura de las circunstancias".