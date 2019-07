López Obrador desconoce planes de EEUU de hacer deportaciones masivas

"No tengo esta información y al contrario. Hay muy buena colaboración en todo el plan migratorio. Y no tengo esta información de que van a haber deportaciones masivas", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.



Trump anunció este 1 de julio que las redadas masivas contra inmigrantes, con las que amenazó el mes pasado y luego pospuso durante dos semanas, empezarán después del 4 de julio.



El presidente de Estados Unidos explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) "los van a detener y llevar de vuelta" a sus países.



López Obrador informó que este viernes su Gobierno dará detalles sobre los avances de su plan migratorio.



El documento lo presentarán altos funcionarios de la Cancillería como el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.



Al inicio de la conferencia matutina, envió una felicitación "al pueblo de Estados Unidos y de su Gobierno" por la conmemoración de la Independencia de su país.



"Es un día importante para el pueblo de Estados Unidos, felicitamos a los ciudadanos estadounidenses y a su Gobierno", remarcó el mandatario, quien deseó tener siempre "relaciones de amistad y cooperación" con la nación vecina.



Desde mediados de octubre, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- cruzan México con el objetivo llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos en caravana para mayor seguridad.



A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.



Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo "in extremis" para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20,000- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.



Desde hace días la Guardia Nacional comenzó a actuar en zonas fronterizas debido a este acuerdo, a pesar de que el inicio oficial de las actividades de este nuevo cuerpo de seguridad tuvo lugar el pasado domingo.



No obstante, ello no ha frenado a los migrantes en su afán por llegar a Estados Unidos, y centenares de ellos han sido recientemente localizados hacinados dentro de camiones.



Este miércoles, tras un operativo en la frontera entre Chiapas (México) y Guatemala, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en la frontera sur, informó que, del 17 de mayo a la fecha, se habían interceptado a más de 20,400 migrantes en esta zona.