López Obrador destaca la importancia de defender las libertades

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó hoy en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas (ONU) para conmemorar su aniversario 75, con una grabación en la que destacó la importancia de defender las libertades y el respeto a los derechos humanos.

López Obrador envió una felicitación a la ONU por el 75 aniversario de su fundación. Se trata, dijo, de "una organización internacional muy importante para la convivencia en armonía de los pueblos y de las naciones".

Destacó que la fundación de la ONU tuvo que ver con cuatro libertades de las que dijo, hay que seguir defendiendo:

Libertad de palabra

Libertad de creencia

Libertad de vivir libres de miedos y temores

Libertad de vivir libres de miserias

Es importante, detalló, que haya justicia en el mundo. Y añadió que México se seguirá guiando "por los principios de nuestra Constitución en materia de política exterior": no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto a los derechos humanos.

El mandatario mexicano concluyó su intervención señalando: "Necesitamos ser muy solidarios, que viva la fraternidad universal".

Durante esta cumbre para celebrar el 75º aniversario de la ONU, unos 180 líderes mundiales -132 de ellos jefes de Estado o de Gobierno como el estadounidense Donald Trump, el chino Xi Jinping o el venezolano Nicolás Maduro- deben pronunciar discursos pregrabados que no deben exceder los tres minutos.

A partir de este martes, durante una semana, los mismos líderes pronunciarán otro discurso en el marco de la 75ª Asamblea General anual de la ONU, que este año se celebra de manera virtual a raíz de la pandemia. Los discursos en la asamblea no deben exceder los 15 minutos.