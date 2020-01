López Obrador dice desconocer las "causas graves" de la renuncia de Medina Mora

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora fue por las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.



Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la carta de renuncia de Medina Mora que dio a conocer Presidencia, pero no se detallan las "causas graves" para aceptar la dimisión al cargo de ministro de la Suprema Corte de Juscia de la Nación (SCJN) como lo establece la Constitución.

El presidente dijo que el fiscal general de la República atendería los asuntos legales.

"La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde", expresó.

Aseguró que no se entrevistó con Medina Mora, aunque sí sostuvo un encuentro privado con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

- ¿Si las conoce y no las puede decir las causas graves por la restricción legal?, se le insistió al mandatario.

- "No, no las conozco", respondió López Obrador.