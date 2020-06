López Obrador dice no a nacionalizar FFCC

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el gobierno pretenda nacionalizar o transformar el sistema ferroviario del país, así como recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años en este sector.

Mencionó que no ha planteado esto en reuniones con su gabinete ni en público: "Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, ni en las reuniones al interior del gobierno ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores (...) Nosotros no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles".

El presidente se deslindó del proyecto Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), pese a que esa instancia solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 40.7 millones de pesos para el estudio de planeación estratégica integral de ese plan.

Mediante una solicitud con clave de cartera en la Unidad de Inversión de la SHCP 2009D000001, con fecha del 30 de mayo de este año, la agencia —un órgano desconcentrado de la SCT— explica que se prevé iniciar el estudio el 1 de enero de 2021 y que estará listo el 22 de diciembre del mismo año, con el propósito de tomar las decisiones correspondientes.

Del total de recursos solicitados, según el calendario de inversión propuesto, alrededor de 24 millones de pesos se ejercerían el próximo año y 16 millones más, en 2022. En la justificación la agencia precisa que el estudio de planeación estratégica a largo plazo (50 años) del desarrollo ferroviario incluye transporte de pasajeros y carga, y aprovechará la capacidad instalada o nuevos proyectos, contemplando sistemas en convivencia, sin perjudicar la eficiencia entre ambos.

Los dos objetivos principales que se buscan son incrementar la participación del transporte de carga por ferrocarril a 40% del total que se traslada por la vía terrestre, y lograr una cobertura de trenes de pasajeros similar a la que tiene la de carga. El plan abarca todo el país.