López Obrador dice que no ve mal que los expresidentes participen

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que antes los expresidentes guardaban silencio y no intervenían en la política. Sin embargo, sin mencionar a los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, sostuvo que no ve mal que participen en la vida pública del país.

"Antes, en la práctica, los expresidentes guardaban silencio y no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran reglas no escritas. Ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos", expresó.

No obstante, en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, pidió que los ciudadanos sean los que decidan.

Sostuvo que los cuestionamientos de expresidentes no pasa de la crítica en medios de comunicación o redes sociales, "y eso no tiene efecto, ni detiene la transformación".