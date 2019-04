López Obrador difundirá carta íntegra que envió a rey de España por conquista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que difundirá próximamente las cartas íntegras que envió al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, exigiéndoles que pidieran perdón por los abusos sucedidos durante la conquista.



"Voy a dar a conocer las cartas. Eso se tiene que aclarar ya, hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta", apuntó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



Se refirió a esa filtración por parte de distintos medios locales, que tuvo lugar hace más de una semana, como un "borrador" de la carta original.



Tras la filtración, y en su momento, se dará a conocer "el texto completo de la carta" que envió al rey Felipe VI y al papa Francisco el pasado marzo.



El propio líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desveló en un video el mes pasado que había enviado la misiva a la Casa Real española exigiendo una disculpa por los abusos cometidos en la conquista de México (1519-1521).



El mandatario aseveró entonces que la conquista "se hizo con la espada y la cruz" y recriminó que hubo "matanzas", "imposiciones" y "se construyeron iglesias encima de los templos" prehispánicos.



"Es tiempo ya de decir que vamos a reconciliarnos pero primero pidamos perdón", dijo el presidente mexicano, quien aseveró que él también se disculpará en nombre del Estado mexicano por "la represión a los pueblos originarios" que hubo tras la independencia del país.



Acompañado en el video de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, titular de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, el presidente sostuvo que "tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica".



El Gobierno español no tardó en responder su petición con una negación rotunda, considerando inadecuado juzgar un hecho histórico sucedido hace casi 500 años con una visión contemporánea.



El hecho se convirtió en objeto de debate por parte de historiadores, medios de comunicación y políticos tanto españoles como mexicanos.



Este lunes, López Obrador aseguró que "la historia la estamos recordando siempre", haciendo referencia también a que su Gobierno honrará a distintos hechos y personajes históricos que cambiaron la historia del país, como Emiliano Zapata.