López Obrador ironiza e insta a Calderón a protestar pacíficamente por rechazo a su partido

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya negado el registro a la organización México Libre, de Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México, y le aconsejó que ante esta decisión del órgano electoral realice movilizaciones pacíficas "así como lo hicimos nosotros cuando nos robaron la presidencia en 2006".

En un video difundido desde su quinta en Palenque, Chiapas, el titular del Ejecutivo federal le recomendó al expresidente Calderón que vaya a Washington, Estados Unidos a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no a Nueva York, donde se encuentra detenido su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al pie de un cedro, el mandatario señaló que no era posible que el INE otorgara el registro a México Libre puesto que si hubiera sido al revés, "se acaba el INE".

"No quieren entender los conservadores que ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública, imagínense los comentarios en las redes sociales, de las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acaba el INE. Si de por si están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo", comentó.

Agregó que los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación dirán que "es justicia divina" y los laicos no creyentes "deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal".

"Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Lo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que es un triunfo del pueblo de México".

El presidente López Obrador recomendó al exmandatario que haga manifestaciones pacíficas que, aseguró, hizo él en las elecciones de 2006 cuando acusó ser víctima de un presunto fraude.

"¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros: que convoque a movilizaciones pacíficas. Eso sí, como lo hicimos nosotros cuando nos robaron la presidencia en 2006.

"Recuerdo que fuimos miles al Tribunal Electoral y ahí, dije un discurso con una frase que después fue tergiversada. Dije "Al diablo con sus instituciones" y López Dóriga le compuso, le agregó y luego se arrepintió por todos "al diablo con las instituciones, cuando dije "al diablo con sus instituciones", con las instituciones que dominaban en ese entonces la mafia del poder".

El Ejecutivo federal también aconsejó a Calderón Hinojosa que recurra a aquellos, señaló, que le ayudaron en las elecciones federales se hace 14 años, entre ellos sus amigos, a medios de comunicación e intelectuales, y acusó que Lorenzo Córdova, presidente del INE, "estuvo favor del fraude electoral"

"Entonces que le recomiendo a Calderón? que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces, a los intelectuales orgánicos, Aguilar Camín, (Enrique) Krauze firmaban también, hasta ahora que voto en contra de él, Ciro, no se cuál es su apellido (Murayama); el mismo Lorenzo Córdova estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces".

"Que convoque a sus amigos de antes, de las cámaras empresariales, ahí está Claudio X. González todavía, todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle, a protestar, pacíficamente"

El presidente López Obrador señaló que si no encuentra justicia a México, puede ir a Washington, Estados Unidos, donde se localiza la sede de la OEA, le recomendó no viajar a Nueva York donde se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, y quien hoy está detenido en una cárcel de esa ciudad acusado de vínculos con el narcotráfico.

"Y que si no hay justicia en México que vayan al extranjero, a Washington, ahí está la OEA, que no vaya a Nueva York, porque allá está la ONU, también allá está García Luna, ja ja jaja"

"Pero si puede ir a Washington con su amigos de la OEA para que ver si le ayudan, pero que sigan luchando como lo hicimos nosotros. No hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila", finalizó.