López Obrador lamenta suicidio de estudiante del ITAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el suicidio de una alumna del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y negó que las instituciones de educación sean espacios hostiles.

Así lo declaró en conferencia de prensa, tras solicitarle su opinión por el hecho y que los alumnos refieren que sufren estrés en dicha institución, además de que no cuenta con programas de atención a la salud mental.

"No lo atribuyo a la escuela, no lo atribuyo, ahora son las escuelas más avanzadas, no están demandándoles mucho tiempo a los alumnos, hay más libertad", expresó el mandatario quien reconoció que apenas se enteró del caso.

"Yo sostengo que la escuela es un segundo hogar, o sea, no es un espacio hostil, pero bueno no podría decir más que eso y que no haya violencia; amor y paz", añadió.

El mandatario sostuvo que en la actualidad, incluso en primarias, ya no se acostumbra ni a dejar tareas, pues existen métodos de estudio diferentes que permiten a los estudiantes estar más relajados que en el pasado.

De acuerdo con los compañeros de la alumna del ITAM y perteneciente a los programas conjuntos de las carreras Derecho y Relaciones Internacionales, el suicidio pudo provocarse por el alto estrés a los que están sometidos en los planes de estudio.

Además, denunciaron la carencia de programas efectivos de atención psicológica y falta de espacios para la actividad deportiva.