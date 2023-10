López Obrador no irá a foro de APEC, por Perú

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló este jueves su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se realizará en noviembre en Estados Unidos, por la presencia de Perú.

“No voy a asistir a la (reunión) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente (Joe) Biden”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El gobernante mexicano había anunciado el 15 de agosto que asistiría al foro de la APEC, que ocurrirá entre el 14 y 17 de noviembre en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde promovería la integración económica de América.

Pero ahora justificó su inasistencia por la participación del Gobierno peruano de Dina Boluarte, al que considera “espurio” tras la destitución en diciembre pasado del ahora exmandatario Pedro Castillo.

Por ello, propuso a Biden una visita a México o un encuentro posterior en Washington.

“Entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington”.