López Obrador ofrece disculpas a familia de Del Mazo por aeropuerto de Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa de este jueves ofreciendo disculpas a la familia de Alfredo del Mazo González, luego de que hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Refirió que despúés de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hijo del finado Del Mazo González, pidió que se aclarara el asunto, se hizo una revisión de documentos y se determinó que efectivamente "él no tuvo qué ver en lo del proyecto del aeropuerto".

Dijo que siempre que se afecta a alguien, cuando se denuncia de manera indebida y se afecte la dignidad de las personas, "nosotros estamos en la mejor disposición de rectificar y de ofrecer disculpas", expresó y añadió: "no queremos difamar a nadie, no aceptamos aquello de que la calumnia cuando no macha tizna".

Al inicio de la conferencia matutina de este jueves, López Obrador indicó que el caso del ingeniero Alfredo Elías Ayub, también relacionado con la construcción de la terminal aérea en Texcoco, él sí reconoció que había participado en el asunto técnico.

El mandatario federal señaló, incluso, que el propio Elías Ayub reveló algo interesante: que la mayor parte de los asuntos se resolvían en la Secretaría de Gobernación.