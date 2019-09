López Obrador pide a Fiscalía atender denuncia contra líder del PRI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) debe atender la denuncia presentada contra el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por presunto enriquecimiento ilícito.



En su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue interrogado acerca de los reportes de prensa sobre una investigación iniciada por la FGR a Moreno a raíz de una denuncia presentada en su contra.



"Debe la Fiscalía atender la denuncia, tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Entonces la Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten, de cualquier ciudadano, y esclarecer los hechos", respondió el mandatario.



Sostuvo que no hay que adelantarse a los resultados de las pesquisas y "tener confianza en la Fiscalía", que tiene autonomía respecto del Gobierno.



Asimismo descartó que la investigación pueda interpretarse como persecución política contra la oposición.



"Cada vez está más claro que nosotros no actuamos de manera perversa. Nosotros no somos como los anteriores gobiernos, que usaban a la Procuraduría (antecesora de la FGR) para perseguir a los opositores o fabricarles delitos, o para proteger a los presuntos delincuentes", expresó.



El periódico Reforma publicó este lunes que la investigación contra Moreno busca comprobar cómo el dirigente nacional del PRI disfrazó el valor real de al menos 15 inmuebles que adquirió en el estado de Campeche, que en su declaración patrimonial valuó en 6,5 millones de pesos (177.134 dólares) cuando su valor real rebasaría los 100 millones de pesos (5,1 millones de dólares).



Además, conforme la denuncia presentada por el exgobernador Ruiz (2004-2010), las propiedades fueron compradas con dinero en efectivo cuya procedencia se desconoce.



El domingo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI acusó que la FGR filtró información del caso a la prensa, y señaló que la investigación sale a la luz días después de que sus diputados votaron contra las leyes secundarias de la reforma educativa propuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador.



A su vez, Moreno, elegido como presidente del partido en agosto, advirtió que el PRI se mantendrá como una oposición combativa y que no permitirá intimidaciones que busquen silenciarlo.



"Quienes pretendan dividirnos se encontrarán con un partido unido, fuerte y convencido de que nuestra mayor fortaleza es la firmeza con la que trabajamos a favor de México", escribió en Twitter.