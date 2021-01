López Obrador pide proteger a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantienen diálogo con gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos ante el avance de una caravana migrante, por lo que llamó a que se respeten sus derechos humanos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal confío en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, una vez que asuma, efectúe una reforma en materia migratoria como lo prometió en su campaña.

"Yo creo que ya llegó el tiempo de que se cumpla el compromiso de llevar a cabo una reforma migratoria, eso es lo que estamos esperando", dijo.

Confió en que el nuevo gobierno estadounidense atienda a los migrantes, pues le corresponde hacerlo al próximo presidente, Joe Biden.

"A él le corresponde, pero va a depender mucho de su mensaje de toma de posesión, porque creo que va a abordar el tema, si no lo hace, lo tiene que abordar posteriormente", señaló.

El presidente López Obrador se refirió también a una conversación como opositor con el político demócrata Joe Biden: "Él me dijo que iban a llevar a cabo una reforma migratoria en Estados Unidos, que lo iban a hacer en el segundo periodo del presidente Obama.

"Eso no sucedió, por circunstancias no se aplicó, pero ahora en la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese compromiso. Eso lo espero, lo voy a reconocer y lo voy a celebrar."

Dijo que a raíz de aquel encuentro, el presidente López Obrador le dirigió una carta donde plantea la importancia de resolver el problema migratorio y atender el desarrollo de Centroamérica.

"Ahora que el presidente Biden en su campaña habló de dar un trato especial a los migrantes, pues estamos seguros de que se va a cumplir ese compromiso", indicó.

Él es sensible a este planteamiento y estoy seguro de que atenderá a los que ya están en los Estados Unidos, dijo.