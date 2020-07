López Obrador pide una limpia en instituciones de Guanajuato, por violencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al gobierno estatal de Guanajuato hacer una limpia en sus instituciones debido a la violencia que se vive en la entidad y ante las fallas que ha habido en la impartición de justicia.



Cuestionado en su conferencia matutina sobre la situación de ese estado, el presidente expresó que regularmente Guanajuato concentra entre el 15 y 18 por ciento de los homicidios dolosos en el país, además de lamentar la liberación de los familiares de José Antonio Yépez, "El Marro", ante la falta de pruebas y las irregularidades en las detenciones.

"Se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes porque tardó en llegar la orden de cateo o tardó en llegar la orden de aprehensión y eso da motivo, pretexto, para liberar a presuntos delincuentes, de modo que se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo, por la violencia", señaló López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal se refirió también, sin mencionarlo, al fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa, de quien criticó que tiene alrededor de 12 años en el cargo:

"Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 2024 y me quedo, campante, cuando la gente no me respalda, dónde está la democracia, no es el pueblo el que manda".

Por último, el presidente insistió en su exhorto al gobierno estatal de Guanajuato para que tome medidas que garanticen la seguridad y la justicia: "En política, entre otras cosas, cuentan los resultados; es un llamado a las autoridades de Guanajuato de manera respetuosa a su soberanía para que tomen cartas en el asunto".