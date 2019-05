López Obrador reconoce valentía de soldados desarmados por pobladores

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la actitud de los miembros del Ejército mexicano que fueron desarmados y humillados por pobladores de La Huacana, en Michoacán, fue muy responsable, digna y valiente.

"Son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad", aseguró el mandatario, quien subrayó que "lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes".

Mencionó que por ello se trabaja en la capacitación de quienes integrarán la Guardia Nacional "para resolver estos casos", e insistió en que es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador ofreció todo su apoyo y respaldo a los soldados y marinos mexicanos, quienes, dijo, "son pueblo uniformado y están actuando muy bien".

Subrayó que las Fuerzas Armadas van a mantener siempre una actitud prudente, "porque están conscientes de que se deben respetar los derechos humanos y que a nadie se le debe privar de la vida".

El Ejecutivo federal reconoció que existe polémica sobre casos de este tipo, y destacó que personalmente ha constatado la manera responsable de actuar de marinos y soldados.

"Y en donde hay abusos, excesos, no se oculta nada, los mismos mandos, tanto el almirante (José Rafael) Ojeda, como el secretario Luis Cresencio Sandoval me informan y sin ninguna justificación, cuando cometen un error, un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen, es una actitud totalmente distinta".

López Obrador aprovechó para llamar a todos los mexicanos "a que nos portemos bien", toda vez que, señaló, sólo siendo buenos podemos ser felices, y sostuvo que quien es de "malos instintos" no es feliz.

"Puede ser que tenga una felicidad transitoria, efímera, puede estar con su ropa de marca, sus relojes, los carros, la troca, o que pueda comprar lo que desea, solamente lo barato se compra con el dinero, hay cosas que no. La dignidad no, entonces repito, sólo siendo buenos podemos ser felices".

Pidió que los jóvenes no se dejen deslumbrar y agregó que "me parte el alma ver a las madres pidiendo por sus hijos, porque no hay ni una madre que acepte que el hijo cometió un delito, o son muy pocas, casi nadie. Entonces para qué hacer sufrir a las madres, ya pórtense bien".