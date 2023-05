López Obrador recuerda detención de Pedro Castillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, realizada por su propia guardia, antes de que pudiera llegar a la Embajada de México en ese país para obtener protección.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacimiento, López Obrador recordó que por eso desapareció el Estado Mayor Presidencial (EMP).

"No le dio tiempo de llegar a la Embajada porque ya lo tenían rodeado, sus propios guardias lo detuvieron, por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial, nomás la ayudantía, porque esos del Estado Mayor Presidencial, ¡Ay nanita!", declaró.

López Obrador solicitó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien llamó "usurpadora", dejar en libertad a Pedro Castillo porque está en prisión "nada más por su origen popular".

"Ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la Presidencia, la que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, porque ella está usurpando ese cargo y que saque de la cárcel a Pedro Castillo", dijo.

También acusó al gobierno de la presidenta Boluarte de asesinar a 70 personas por estar en contra de su mandato.

"Esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25% de aceptación en el Perú, y el Congreso que destituyó al presidente, debe tener como el 10% de aprobación. Han asesinado como a 70 personas, indígenas la mayoría, por defender los derechos de los ciudadanos", aseguró López Obrador.