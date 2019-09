López Obrador se dice contento de que el FCE vaya a la par de la 4T

Que los intelectuales se sumen al proceso de transformación y un exhorto a seguir reeditando los textos clásicos del Fondo de Cultura Económica, pero sobre todo seguir imprimiendo libros a precios accesibles, fue el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la celebración de los 85 años del Fondo de Cultura Económica.

Durante la ceremonia realizada en la entrada principal de la editorial ubicada en el Ajusco, el mandatario agradeció a los trabajadores y profesionales del libro los invitó a continuar con su labor.

"Ahora se está haciendo la labor de imprimir libros con un costo accesible de 10, 15 y 20 pesos para que pueda leer todo el pueblo, para que la lectura este cerca de la gente. Esta es una labor extraordinaria, este es un distintivo de la 4T del país", dijo el Presidente de México luego de señalar que "este movimiento que busca la transformación de México para beneficio de nuestro pueblo".

López Obrador afirmó que hay un acervo extraordinario de libros de todas las materias. Dijo que desde que se fundó el Fondo había mucho profesionalismo, no se le publicaba a cualquiera, no había influyentismo, no era fácil publicar en el Fondo, tenía que ser un investigador reconocido y ahora además reimprimir esos textos clásicos es importantísimo.

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica aseguró que en siete meses han publicado 278 títulos, que representan un millón 216 ejemplares. Además de celebrar sus tendidos de libros, participación en ferias, las seis nuevas librerías que abrirán a nivel internacional, dijo: "teníamos que cambiar el Fondo, sacarlos de los manejos oscuros, del dispendio y el gasto innecesario".

Hoy, a 85 años del nacimiento del Fondo de Cultura Económica, sólo el Presidente mencionó a los dos primeros directores de la editorial: Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila, pero nadie mencionó mayores logros de esta editorial mexicana a lo largo de 85 años.

A la ceremonia acudieron el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; y otros invitados como Pedro Salmerón, director del Inehrm; Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, entre otros.

"Estoy muy contento que aquí en el Fondo estén a la par, a la vanguardia, del movimiento de transformación, es muy importante la labor que están llevando a cabo", agregó el Presidente.