López Obrador ve "mano negra" en la UNAM y pide diálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al diálogo para resolver diferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero pidió evidenciar "la mano negra" qué podría estar detrás de los cierres de planteles y actos de vandalismo.

"Yo espero que se resuelvan los problemas en la UNAM, no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la Universidad. No es una situación como la de 1968, de un autoritarismo que prevalecía", declaró en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que se están viviendo tiempos nuevos porque en el país no está presente el autoritarismo, se está brindando atención a la gente pobre, se respeta a la diversidad, la libertad de prensa y no hay censura.

"No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM; desde luego, hay grupos inconformes y hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo mayoritario. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de la Universidad. Se debe de evitar qué haya paros injustificados y que no haya manipulación política", abundó.

Recordó que el martes circuló en redes una convocatoria a paro total en la UNAM, sin preguntarle a la comunidad que conforma a la máxima casa de estudios, por lo que consideró que era un acto de autoritarismo.

Criticó que los manifestantes se tapen los rostros y hagan uso de la violencia, y reiteró su llamado al diálogo para lograr una solución y pidió evidenciar la "mano negra" detrás de las movilizaciones.

"Siento qué hay mano negra, hay que ver de quién, siempre hay quién mueve la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos", expresó el mandatario.