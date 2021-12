López Rabadán celebra "manotazo" al presidente de San Lázaro

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, cuestionó la conducta "irresponsable" del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció penalmente a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova, porque votaron por posponer algunas de las actividades de la revocación de mandato.

En conferencia de prensa virtual, López Rabadán lamentó que Gutiérrrez Luna tenga una obsesión de quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no con el pueblo de México ni con las instituciones.

"Es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados que amedrenta por la vía penal a los consejeros, es una brutal subordinación al presidente de la República que no debemos pasar por alto.

"Este presidente de la Cámara de Diputados es otro morenista de Veracruz que es altamente autoritario, igual que el gobernador es ahora el presidente de la Cámara de Diputados, a las personas que no piensan como ellos los quieren meter a la cárcel, al puro estilo de la política rancia, al puro estilo corrupto, represor", dijo la senadora panista.

En referencia al gobernador veracruzano Cuitláhuac García, López Rabadán señaló que "es muy lamentable, porque los dos ejemplos que tenemos de morenistas en Veracruz simple y sencillamente nos recuerdan al pasado, nos recuerdan eso que tanto critican y hoy son peor aún".

La legisladora aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados quiere sus cinco minutos de fama, "pero qué lamentable que los quiera tener destruyendo las instituciones".

Celebró que el presidente López Obrador le haya puesto un alto a las intenciones irresponsables del diputado Sergio Gutiérrez, luego de que el titular del Ejecutivo reprobó la denuncia del presidente de San Lázaro contra los consejeros del INE.

"Hoy ya le pararon, le pusieron un alto, el propio presidente de la República ya le puso un ´estate quieto´, porque evidentemente no puede ser por la vía penal como se diriman estos temas, es una incongruencia.

"Hoy el presidente de la República se encargó de, digamos, como de decir; que era un palero, se aventó como 20 minutos hablando ahí, y entre un montón de cosas que dijo describió a los paleros, pues pareciera que estaba describiendo al presidente de la Cámara de Diputados. Es una vergüenza. La verdad es que no puede ser que haya una falta de institucionalidad a ese grado", subrayó López Rabadán.

Señaló que es de esperarse que después del manotazo del presidente López Obrador que se le baje un poco el histrionismo y la necesidad de darse a notar de un presidente de la Cámara que fue electo para representar un cuerpo colegiado, "no para ser un empleado más del presidente de la República".