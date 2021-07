"Loret, de peoncito de Bernardo Gómez a peoncito de quién sabe quién", responde Aristegui

La periodista Carmen Aristegui aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola intentó "evadir una responsabilidad clarísima de su parte", luego de que éste la acusara de impulsar la versión de su participación en el montaje de la detención de los supuetsos integrantes de banda de Los Zodiacos y de la ciudadana francesa, Florence Cassez.

"Ayer nos lanzó ese dardo para tratar de distraer y evadir lo que es una responsabilidad clarísima de su parte", dijo durante la emisión de su programa matutino.

A la par, calificó el video que el periodista de Latinus subió a sus redes sociales como "sobreactuado" y lo llamó a asumir la conducta que realizó durante el montaje del caso Cassez.

"Subió a sus redes, Carlos Loret de Mola, un video, sobreactuado, donde nos responsabiliza, hágame usted el favor, a Julio Hernández López y a mí, lo que al final es una conducta enteramente suya, por la cual debe responder".

Añadió: "pasó de ser, Loret, peoncito de Bernardo Gómez, a peoncito de quién sabe quién".



Ayer, Loret de Mola compartió un video en su cuenta de Twitter donde acusa a los periodistas Carmen Aristegui y Julio Astillero, así como a la cadena La Octava, de impulsar la versión de que él tuvo un papel preponderante el el montaje de la detención de los integrantes de la supuesta banda de secuestradores de Los Zodiaco.

El periodista insistió en que nunca supo del montaje sobre la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros, mientras que su excompañero de trabajo, Juan Manuel Magaña –excoordinador de información del noticiero "Primero Noticias"–, se mantuvo en la versión de que sí sabía y que incluso pidió revivir una escena que, en teoría, se desarrollaba en vivo y en flagrancia.

Loret, Magaña, Laura Barranco –quien estuvo en Primero Noticias también– e Israel Vallarta comparecieron ayer ante un Juez. El primero estuvo en calidad de testigo y en esa condición participó del careo.

"No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha alentado el Presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira. Y ha contado con instrumentos útiles, como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador: Carmen Aristegui, Julio ´Astillero´, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira, y aquí nos vamos al fondo del asunto: El Presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse, porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos, Pío y Martinazo; lo contratos de su prima Felipa; las casas de Bartlett; las casas de Irma Eréndira. Para ellos, el caso Cassez es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación, tender cortinas de humo para no ver la realidad", acusó.

Tras ello, el Jefe de información en La Octava, Jesús Escobar, respondió a los señalamientos del comunicador.

"Le comento, Carlos Loret de Mola, no nos interesa lavarle la cara al Presidente de la República, pero tampoco a usted, nos interesa llegar a la verdad, desenmascarar un montaje criminal, hoy por hoy criminal, usted habla de que es un montaje de hace 16 años, como si esto minimizara el hecho, pero le recuerdo que las consecuencias de lo que ahí sucedió siguen vivas, siguen en la cárcel".

.@CarlosLoret no nos interesa lavarle la cara al presidente @lopezobrador_, pero tampoco a usted, nos importa desenmascarar un montaje criminal; si usted cree que uno acepta línea presidencial, como durante muchos años fue un tema que usted sí conoció, se equivoca: @jet1403 pic.twitter.com/avCIy9N6Er — LA OCTAVA (@laoctavadigital) July 12, 2021



Mientras, Julio Hernández López también respondió a los dichos de Loret de Mola.

"El león Loret cree que todos son de su condición (...) cree que podemos recibir consignas desde Palacio Nacional o del Poder Ejecutivo para que digamos y nos comportemos de la manera que se nos ordene desde ahí. En ese esquema vivió y en ese sigue viviendo", dijo en su programa.

Terminó mi careo con Loret... una foto dice mil palabras... pic.twitter.com/IpMi5uSZUp — Juan Manuel Magaña (@jmmaganap) July 12, 2021



EL CAREO, SEGÚN MAGAÑA

En el careo de esta mañana entre Carlos Loret de Mola y otros protagonistas del caso del montaje televisivo de la detención de Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassez, Loret de Mola estaba "agotado y en una esquina", como un boxeador, dijo Juan Manuel Magaña.

Nos carearon, reveló en entrevista con Julio Hernández, "Astillero", y él trató de achacarme responsabilidad, pero le insistí en que no había posibilidad de qué él no estuviera enterado, porque incluso antes de comenzar a transmitir en la pantalla Loret vio una escena y dijo: "eso está chingón", vuelvan a hacerlo para iniciar.

Vallarta, dijo, describió el comportamiento de Loret de Mola durante el careo. Hacía caras, muecas, pero no se veía bien en pantalla, dijo Magaña. Loret estuvo acompañado de su abogado, algo que Israel, de antemano, solicitó que no hiciera.

Astillero acusa a Loret: evade su responsabilidad en caso Vallarta y finge "triunfo" en careo



?? Ve la #EditorialAstillero completa en https://t.co/LX4bA3qY5K o en https://t.co/recOGr34nb pic.twitter.com/d0SZPi5NWU — Julio Astillero (@julioastillero) July 13, 2021



Lo que queda, expuso, es una masa crítica en la que se tiene que tomar una decisión. Pero esto, añadió, dependerá de si le da o no libertad a Israel Vallarta.

"Yo espero que ese fallo se dé, y además se lo merece, si es inocente. Pero creo que se merece eso, después de 15 años de cárcel", indicó.

Israel tuvo este lunes mucho poder en la audiencia, él planteaba los términos y las peticiones al Juez, describió Magaña. Él ya está muy hecho en este asunto. Y probablemente venga la sentencia y el fallo, consideró.

No se habló de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticieros de Televisa, para posibles careos, porque no hay testimonios para implicarlo, lo que hay es suposiciones sobre su participación en el montaje, comentó.

Aunque "el corruptor de Loret era Leopoldo", dijo Magaña, quien trabajó directamente. Las decisiones las ejecutaba Leopoldo y las ordenaba Bernardo [Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de Grupo Televisa], insistió.

El 9 de diciembre de 2005, el noticiero "Primero Noticias", conducido por Carlos Loret de Mola, realizó un gran despliegue para mostrar "en vivo" la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Televisa, que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático.

En el montaje se detuvo a Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Cassez, quien llegó a México en 2003, fue condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y liberada en enero de 2013 después de haber permanecido siete años en prisión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la simulación de su captura contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen, lo que era suficiente para liberar a la mujer francesa por las violaciones a sus derechos humanos, pese a que aún no se determinaba si era culpable o no del delito de que se le acusaba.

A más de 15 años del hecho, Florence Cassez sigue libre y con un proceso legal en contra de quienes orquestaron el montaje. En tanto, Israel Vallarta permanece en prisión, Carlos Loret de Mola fuera de las pantallas de Televisa, y Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa.

EL MONTAJE, SEGÚN UNA TESTIGO

En diciembre de 2019, la periodista Laura Barranco, quien trabajó con Loret de Mola de 2000 a 2006, narró que la responsabilidad del montaje no fue solo de los periodistas que participaron, como Carlos Loret de Mola (conductor de "Primero Noticias"), Pablo Reinah (reportero) y Azucena Pimentel (productora), también de Televisa.

"La responsabilidad del montaje fue tanto de los periodistas que participaron y de Televisa, y no nada más en este caso sino por toda una serie de montajes como el fraude de 2006, maquinado y orquestado desde Televisa. Tiene que haber una sanción social", destacó Barranco, quien fue coordinadora de información en "Primero Noticias".

Para Barranco, Televisa debe hacer un uso correcto de la concesión que el Estado mexicano le otorgó y debe responder por el engaño a miles de mexicanos que siguieron de cerca la detención de los supuestos secuestradores.

"Simplemente hay que ver los términos en los que se da una concesión a un grupo de empresarios, es una concesión del espectro radioeléctrico y donde el Estado es el dueño. Ellos (empresas) deben de responder por el uso que hacen del espectro y el mal uso también y tiene que haber sanciones específicas", consideró entonces.