Los 10 puntos que "no deberían repetirse en 2024"

En el marco de la consulta sobre la revocación de mandato, el consejero del INE, Ciro Murayama publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que enlistó 10 puntos que "no deberían repetirse en 2024".

Dicha postura fue parte de su intervención en la sesión permanente del Consejo General con la que arrancó de manera oficial la consulta para la revocación de mandato.

Ciro Murayama mencionó 10 conductas contrarias a las normas durante el proceso de revocación de mandato como el incumplimiento del Congreso de aprobar a tiempo la Ley de Revocación de Mandato; el recorte presupuestal al Instituto; la amenaza penal en contra de consejeras y consejeros del INE; presentación de 18 mil firmas falsas; la opacidad en el uso de recursos en una campaña propagandísticas; indebida intromisión del partido Morena y de funcionarios públicos que pusieron en riesgo la legalidad del ejercicio.

"Estamos ante el proceso político-electoral más anómalo, atípico y con la mayor cantidad de violaciones a las reglas del juego democrático que hayamos presenciado" e hizo votos porque en la jornada de votación "no se sumen nuevos actos para alterar la decisión ciudadana como son la coacción y compra del voto o el acarreo de electores; si confían en la ciudadanía déjenla actuar en libertad, tomemos nota de estas irregularidades porque de repetirse en 2024 pueden poner en serio riesgo la gobernabilidad democrática".

A continuación los 10 puntos de la revocación de mandato que, de acuerdo con el consejero del INE, Ciro Murayama, no se deben repetir en 2024.

1) La ley secundaria se emitió fuera de plazo constitucional.

2) Asfixia presupuestal al @INEMexico

3) intento de @Hacienda_Mexico de modificar el presupuesto del INE, violando su autonomía.

4) Amenaza de cárcel a consejeros del INE.

5) Presentación de la AC @QueSigaMX de 17.7 mil firmas de muertos y 25% falsas del total.

6) Intento de anular la Constitución con un "decreto interpretativo".

7) Opacidad en el dinero usado en la campaña a favor del presidente.

8) Atacar y no acatar sentencias definitivas del @TEPJF_informa

9) @PartidoMorenaMx hizo campaña en la RM aunque la @SCJN prohibió participación de partidos.

10) El presidente, su gabinete, gobernadores, violaron su deber de neutralidad en la RM.

En contraste, destacó que hay "reservas democráticas" ante tal situación, como que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial tienen autonomía; que existe un sistema plural de partidos, hay prensa libre y periodistas "que no siguen el dictado del poder" y que existe "una ciudadanía participativa y crítica que no se somete".