Los 5 expertos que definirán la disputa comercial entre México y EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- México, Estados Unidos y Canadá concretaron la lista de panelistas que analizará las diferencias de interpretación de las reglas de origen para automóviles del T-MEC.

El conflicto por diferencias de interpretación en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) inició en agosto del 2021 cuando México pidió activar el procedimiento de solución de disputas, el 6 de enero del 2022 anunció el gobierno mexicano que al no haber acuerdo negociado se iba a conformar un panel para revisar el asunto, a lo que los canadienses se sumaron como terceros interesados.

Los cinco panelistas que formarán parte de este panel son el uruguayo y exrepresentante de Uruguay ante la ONU, embajador extraordinario y plenipotenciario, Elbio Rosselli, que tendrá la labor de presidir el panel.

Como integrantes del panel estarán:

Kathleen Claussen, especialista en litigios comerciales internacionales, exprofesora asociada de derecho en la Universidad de Miami.

Jorge Miranda, exdirector de la Unidad de Investigación y Prácticas Desleales en la Secretaría de Economía.

Donald McRae, académico de la Universidad de Otawa en temas de legislación comercial, además de que fue consejero del departamento de Asuntos Exteriores del gobierno de Canadá.

Ann Ryan Robertson, socia de la firma Locke Lord, experta en disputas comerciales en las que participó como árbitro y consejera.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo la semana pasada que esperan la decisión para el verano próximo considerando las fechas que se tienen para emitir la decisión preliminar.

De acuerdo con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el informe preliminar debe estar listo en los próximos 150 días y el fallo final debe tenerse 30 días después del documento anterior, para que 15 días después se haga público la decisión.

Existe una diferencia de interpretación entre Estados Unidos y México y Canadá en torno a si un súper componente esencial cumple con el porcentaje requerido de valor de contenido regional, y sí por lo tanto, todas las partes esenciales que comprenden ese súper componente son originarias.

Al respecto, el socio fundador de RRH Consultores, exintegrante del máximo Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ricardo Ramírez dijo que "preocupa mucho que hayan escogido a Jorge Miranda como árbitro, porque no es abogado y ha trabajado para despachos que han defendido empresas de Estados Unidos".

Expuso: "Me sorprende que México haya aceptado a Jorge Miranda porque él no está en la lista del T-MEC y México pudo no haberlo aceptado porque tiene escasa experiencia en paneles, es experto en antidumping y este caso es de reglas de origen, no es abogado, y es un caso que va a requerir interpretación jurídica importante".

En torno a Claussen, McRae y Claussen dijo que son abogados con mucha solidez y experiencia en temas comerciales.