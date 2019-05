Los cadáveres se acumulan en la morgue de Tijuana

Durante los primeros días de mayo, en Facebook fueron difundidas algunas imágenes explícitas de las condiciones en las que algunos cuerpos eran acomodados en los pasillos del inmueble que pertenece al Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado.



Las imágenes eran escabrosas, con cuerpos amontonados en una sala, pero responden a una realidad nacional y reconocida por el propio Gobierno: en México hay 26 mil cuerpos sin identificar en morgues.



César Raúl González Vaca, coordinador del Semefo en Baja California, señaló a medios que el número de cuerpos es variable ya que algunos son entregados a sus familiares y otros son enviados de manera directa a la fosa común, luego de no ser reclamados.



El Semefo, que se encuentra en la colonia Juárez, recibe entre 10 a 15 cuerpos diariamente, lo que ha provocado que su capacidad total para albergar 150 cadáveres se vea superada continuamente.



Respecto a las imágenes difundidas por medio de Facebook, el médico forense reconoció que sí se trata de las instalaciones del edificio de Tijuana pero que las fotos fueron tomadas en abril del año en curso.



Sin embargo, no negó la saturación que presentan.



Explicó que los cuerpos habían sido sacados del aparato de refrigeración para brindarle mantenimiento, puesto que se requiere atenderlo de manera constante; "fueron aproximadamente entre 25 y 30 cadáveres los que se sacaron para el mantenimiento", dijo González Vaca a la prensa.



Una solución que se ha propuesto, es ampliar las instalaciones que se encuentran junto a Semefo, las cuales funcionaban como velatorios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que ha incomodado a quienes viven en los alrededores que se han quejado de los olores que se emanan del lugar.



De manera constante los residentes de viviendas populares que están establecidas en los alrededores del Semefo, han realizado protestas al exterior del inmueble y ante autoridades de primer nivel para buscar una solución.



El magistrado Salvador Juan Ortiz Morales reconoció a medios que existe un problema derivado de la demora en la ampliación del espacio en el que se reciben los cuerpos, sin embargo destacó que están por darle solución en el Gobierno del Estado.



El tema también se vincula a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), quien en 2018 interpuso ocho denuncias en contra del Semefo, de las cuales 4 fueron para el que se encuentra en la ciudad de Tijuana.



En abril pasado, la CEDHBC emitió la recomendación 2/2019 que fue dirigida al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por la equivocación que se tuvo en la entrega de un cuerpo, ya que el fallecido no correspondía al reclamado por los familiares.



En los primeros 20 días de mayo, en Tijuana se han registrado de forma oficial 119 personas asesinadas de distintas maneras.



Según datos de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE, fiscalía estatal), en lo que va del año 2019 se han reportado al menos 814 homicidios, presentando una baja en comparación con la misma fecha del año 2018 en la que se registraron 903 personas ultimadas de manera violenta.