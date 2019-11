"Los cárteles buscan crear narcoestado"

Chihuahua, Chih.- La familia LeBarón que radica en Estados Unidos solicitó a la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México, los cuales "buscan poder político para crear un narcoestado en México".

Bryan LeBarón señaló que la estrategia de "abrazos y no balazos" no va a funcionar.

A través de la plataforma Petitions White House, la familia LeBarón lanzó la solicitud en la que señala que a los cárteles, "con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Dirigen las principales redes de trata de personas. Secuestran y extorsionan con casi total impunidad. Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional".

En la petición se recuerda que los cárteles mexicanos son los que trafican "opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo ultra mortal" a EU.

"No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir al crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!", concluye el documento firmado por BL.

Al respecto, Bryan LeBarón, activista de esta comunidad en California, explicó que se busca atraer la atención de ambos mandatarios para lograr una estrategia conjunta de combate a los cárteles.

Señaló que México no se encuentra entre las naciones que reciben mayor apoyo de Estados Unidos, incluso, dijo, "no está entre los primeros 10", por lo cual urgió una estrategia de combate a este problema.

"La gente tiene miedo de que se afecte la soberanía de México, pero hay formas de que se respeten las leyes de este país y se logre una colaboración más efectiva", señaló el activista, quien tiene la nacionalidad de ambos países.

Dijo que "México no tiene suficientes recursos, soldados ni armas, lo vimos en la liberación del hijo de El Chapo y también en la masacre de mi familia, tardaron más de ocho horas en llegar".

Recordó que el ofrecimiento hecho por Trump al Presidente de México, tras la masacre en Bavispe, para enviar tropas a combatir a los narcos no es algo nuevo, y anticipó que hablarán con el mandatario en la reunión que sostendrán el próximo 2 de diciembre, donde le solicitarán que acepte el apoyo de EU para combatir las crisis que generan los cárteles, ya que "la estrategia de abrazos, no balazos, no va a funcionar".