Los corruptos son los más extravagantes y los más fantoches: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, por lo general, las personas corruptas son los más extravagantes y los más fantoches, y manifestó que, como no les costó esfuerzo obtener el dinero, lo derrochan y "ahí andan de ridículos".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que no todas las personas que tienen dinero son malvadas, sino que su gobierno se opone a la riqueza mal habida.

"Siempre he dicho también que no todo el que tienes es malvado. Hay gente que tiene sus recursos, que tiene su fortuna, que la ha hecho a base de esfuerzo de trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida", señaló.

"Además, por lo general los corruptos son los más extravagantes, los más fantoches. Como no les costó obtener el dinero, lo derrochan, entonces ahí andan de ridículos", comentó.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que, por estos motivos, antes de que concluya el mes presentará la Constitución Moral, la cual contendrá preceptos básicos para tener una sociedad mejor.