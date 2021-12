Los criminales se crecen con pleitos como el de Gertz y Santiago Nieto: Buscaglia

A la delincuencia organizada le convienen los pleitos como el del Fiscal Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que le hacen un gran daño al Estado mexicano, consideró el doctor Edgardo Buscaglia.

"A la delincuencia organizada le conviene que facciones dentro del Estado se estén devorando como pirañas, se crecen", dijo el académico en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, conductores del programa "Los Periodistas", que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. "Se están peleando entre ellos, haciéndole un gran daño al Estado y están dándole otro regalo de Navidad a los criminales".

El periódico Reforma reveló el lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Nieto Castillo por presunto enriquecimiento ilícito por haber acumulado cuatro propiedades y un coche de lujo cuando estaba en la UIF (2018-2021). El exfuncionario alegó que las adquirió mediante un crédito con su esposa que estará pagando durante 20 años.

El mismo día, el diario El Universal publicó que la UIF indaga al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien había tenido varios roces con Santiago Nieto, por la compra de decenas de vehículos de lujo.

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le "genera sospecha" lo que publican los medios de comunicación "del conservadurismo", pero abrió la puerta a que se indague este asunto.

"Lo de Santiago que lo investigue si le corresponde a la Función Pública, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción", dijo López Obrador sobre Nieto.

Además consideró que la situación del Fiscal Gertz Manero es "el mismo caso" y defendió que ambos son "gente íntegra, no deshonestos".

El doctor Edgardo Buscaglia, experto en temas de justicia y corrupción, mencionó que estas filtraciones en medios debilitan al Estado mexicano.

"Es imposible controlar a una Fiscalía basándonos en la personalidad del Fiscal y en los controles de la Fiscalía del siglo pasado, entonces se les filtran testimonios de Lozoya, sobre víctimas, se les filtran informaciones que no se pueden evaluar como fidedignas, donde afectan la reputación de los funcionarios", destacó.

"En un ambiente donde se fabrican testigos, donde se fabrica material supuestamente probatorio, donde se fabrican acusaciones penales, uno no puede juzgar lo que aparecen en los periódicos, con toda la buena intención del periodista, el hecho es que todo lo que surja no se puede tomar como legítimo. Una denuncia anónima de la FGR huele igual a una denuncia anónima filtrada por la Fiscalía de Pinochet o Putin en Rusia, es una cosa que no tiene ningún valor", agregó Buscaglia.

El doctor destacó que debido a estas filtraciones, los funcionarios públicos desvían sus tareas en salir a desmentir publicaciones en lugar de hacer su trabajo, además de que el Estado mexicano no cuenta con instituciones para corroborar este tipo de información.

"Lo más patético es que el Estado mexicano no cuenta las instituciones para corroborar informaciones de manera autónoma, sin factores políticos. Es un país con instituciones inestables, donde siguen siendo como con el PRI, politizadas", explicó. "Lo único que hacen es darle un regalo de Navidad a ´El Mayo´ Zambada, estamos debilitando al Estado mexicano con estas filtraciones".

"EL VACÍO INSTITUCIONAL"

Edgardo Buscaglia desatacó que México es un país que todavía adolece de grandes vacíos institucional, con una FGR que filtra lo que no debería y no revela lo que sí debería.

"La FGR es un colador mafioso, lamentablemente, y lo que sucede es que cuando surgen este tipo de información sobre los bienes de funcionarios públicos, la información que surge no es confiable por estos vacíos institucionales, vacíos de investigación patrimonial no politizadas, es es el problema de México, la politización de sus instituciones, cada facción la utiliza para atacar al otro y hoy es una guerra sin cuartel dentro del Estado mexicano que le hace daño al Gobierno de López Obrador", indicó.

El doctor Buscaglia señaló que la última vez que se evaluó al sistema judicial de México tenía menos del 1 por ciento de casos que terminaban siendo condenados, con desmantelamiento patrimonial, ya sea por decomiso o por extinción de dominio, por eso recomendó a la UIF agilizar en el Congreso el tema de una reforma que regule las actividades no financieras.

"¿Se imagina casinos, joyeros o agentes de bienes raíces que no tienen regulación? México no tiene un combate a la corrupción política, no lo tiene. El dinero sucio y limpio entra y sale de la política, las declaraciones de funcionarios no tienen auditorías y no tienen a una sociedad civil pendiente, los periodistas son el único auditor y los están asesinado o fabricando casos", mencionó.

Las filtraciones en ambos periódicos se interpretaron como parte de la guerra fría que mantendrían desde hace tiempo Gertz Manero y Santiago Nieto, quienes a menudo discrepaban sobre la manera de enjuiciar a los corruptos.

Nieto, considerado uno de los hombres de confianza del Presidente tras asumir la UIF en diciembre de 2018, dimitió en noviembre pasado tras una ostentosa boda en Antigua Guatemala, a la que asistieron empresarios y altos funcionarios, la cual fue tachada de "asunto escandaloso" por López Obrador.

Gertz Manero, de 82 años, asumió el cargo de Fiscal General de la República en enero de 2019 a propuesta del Presidente López Obrador, quien siempre ha defendido sus actuaciones. No obstante, el funcionario ha visto su desempeño quedar marcado por los escándalos que ha protagonizado en lo personal y familiar, los cuales a su vez han exacerbado las críticas en su contra por la falta de resultados en los casos de alto perfil que están bajo su responsabilidad.