Los cuidados para evitar el contagio por ómicron, de acuerdo con la UNAM

Con la llegada de ómicron, variante catalogada por ser la más rápida a nivel contagio, el confinamiento en algunas partes del mundo y las medidas sanitarias son nuevamente el escudo para luchar contra el virus. En México los síntomas parecidos al catarro como la fiebre, tos, dolor muscular, dolor de articulaciones, garganta y cabeza son cada vez más frecuentes en algunos pacientes. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace algunas recomendaciones para evitar la infección.

El doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, comentó que el SARS-CoV-2, el virus original, y sus variantes-, se propaga principalmente en edades de 20 a 50 años debido a que son las personas que tienen mayor movilidad.

El coronavirus se transmite a través de "gotas aéreas" que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Las partículas de saliva se quedan suspendidas como si fueran un aerosol, principalmente en ambientes cerrados por lo que es necesario portar el cubrebocas de manera adecuada, según un comunicado de la máxima casa de estudios.

El titular de la Comisión Universitarias expresó la necesidad de una correcta ventilación en el espacio de trabajo y las aulas de clases para evitar la transmisión del virus.

De acuerdo con el comunicado, es importante que las personas que desarrollen síntomas de la infección o sospechan que han contraído el Covid-19 se autoconfinen voluntariamente.

Samuel Ponce expresó que hasta tener "pleno conocimiento de qué situación estoy viviendo, podré tomar alguna decisión. Si suspendo el aislamiento o cuarentena. O si me voy a hacer un estudio o si voy a consultar a mi médico".

El doctor añadió que en el transporte público, donde la convivencia suele ser cercana, se tienen que mantener las ventanas abiertas, además de una higiene correcta como el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas o incluso portar dos que estén "perfectamente sellados", esto con el objetivo de minimizar el riesgo de infección por Covid-19.

Por otra parte, el titular explicó que todos los cubrebocas son útiles, desde los que se pueden elaborar en casa hasta los que se adquieren en las farmacias. "Es ideal que el cubrebocas tenga tres capas de una tela de algodón o del material con el que se hacen los cubrebocas quirúrgicos, los azules, que cuentan con unos dobleces que se acomodan muy bien", dijo.

Sin embargo, el doctor especificó que las mascarillas K-N95 tienen una alta eficacia para filtrar las partículas contaminantes y se ajustan a la nariz y barbilla adecuadamente.

Debido a que las personas contagiadas con coronavirus presentan síntomas que debilitan al cuerpo normalmente los familiares quienes cuidan del paciente, por lo que el contacto con los utensilios de comida son frecuentes, debido a esto, Ponce de León aclaró que el virus únicamente se transmite por vía área y no por el contacto con los utensilios o superficies (fómites), si están lavados con agua y jabón, "No es necesario ningún otro cuidado", expresó.

Ponce de León también aseguró que los contagios actuales en México son por ómicron y que aunque los síntomas de la enfermedad sean más leves, en comparación con otras variantes del coronavirus, como la delta, hay que tener precaución con la infección y mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar su propagación.

"Nadie puede garantizar que la evolución de una infección por Ómicron vaya a ser leve. La semana pasada un joven de 30 años con sus vacunas, padecía una grave insuficiencia respiratoria por la variante Ómicron. No podemos, porque se dice que el virus tiene una menor virulencia, ser negligentes o autocomplacientes con las precauciones que hemos venido llevando hasta ahorita", puntualizó.