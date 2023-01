Los del PRI ya "chuparon faros" para 2024: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los del PRI "ya chuparon faros" de confirmarse el acuerdo de la alianza opositora Va Por México (PRI, PAN y PRD) para 2024 los del Revolucionario Institucional respaldarán a los candidatos del PAN en la elección presidencial y al gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que para revivir la alianza opositora se menciona, "no lo creo, pero están difundiendo informes" de que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, "que eso es excepcional 'ese apoyo si se ve'".

A cambio –agregó- ya se arreglaron que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la Ciudad de México y en la Presidencia en 2024, "o sea, los que están apuntados del PRI ya chuparon faros, si es cierto ese acuerdo".

No obstante, el presidente López Obrador dijo que la pregunta de fondo de cómo la oposición elegirá a sus candidatos sigue estando en el aire, porque el "jefe del supremo poder conservador" es el empresario Claudio X. González y es él el que está fijando las reglas.

"En el partido que nosotros fundamos y que ahora tengo licencia, ya está definido una ruta y procedimiento que es una encuesta, pero de repente nos enterados que hay acuerdos en el bloque conservador, pero son de lo más antidemocrático, porque nada más lo anuncian, ¿quiénes deciden?, ni los militantes de esos partidos".

"Imagínese una gente de Coahuila del PAN que ahora por decisión de los arriba tienen qué apoyar al PRI y a los Moreira, cuando los engañaron, no sé cuánto tiempo diciendo que los Moreira eran de lo peor".