Los derechos no se consultan, se legislan: Patricia Mercado

La senadora Patricia Mercado Castro (MC) explicó que su grupo parlamentario en la Cámara Alta no sumó sus firmas a la solicitud de consulta popular para brindar apoyo económico a quienes han perdido su empleo o su fuente de ingreso, porque empezó a reunirse un grupo de trabajo que preparará una propuesta para lograr tal propósito, además de que "los derechos no se consultan, se legislan", afirmó.

PAN, PRI y PRD presentaron a la mesa directiva del Senado una solicitud de que se lleve a cabo una consulta popular a fin de que se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo o no con el establecimiento de apoyos directos a quienes se quedan desempleados o sin su fuente de ingreso, como ha ocurrido en la crisis sanitaria, y que esta figura sea permanente. Dado que Movimiento Ciudadano, que tiene una propuesta de Ingreso Mínimo Vital, no es proponente de esa consulta, la senadora Mercado Castro dio conocer las razones de esta postura, vía redes sociales.

"En el Senado integramos un grupo de trabajo para analizar mecanismos y crear una propuesta concreta de apoyo a personas en esa situación" como un acuerdo político de todos los grupos parlamentarios, votado en el pleno, y ya empezó a reunirse, señaló, y "es un logro, un camino institucional".

La postura de Movimiento Ciudadano es que "la necesidad de un apoyo, como el Ingreso Vital de Emergencia no debe usarse como réplica a la consulta que ha promovido el Ejecutivo sobre impartición de justicia, y estamos en contra de banalizar el derecho ciudadano a la consulta y cargarle a la Corte el costo de decir 'No' ". Agregó que el análisis jurídico de MC concluye que las dos solicitudes de consulta serán rechazadas por ser inconstitucionales.