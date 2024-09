“Los diputados comían, dormían y votaban”

Ciudad de México.- Diputados de oposición alistan impugnar todo el proceso legislativo para tirar la reforma judicial porque, entre otros elementos, señalan que no hay certeza de que quienes votaron en la sesión de este martes y miércoles -a mano alzada- sean diputados.

Ello porque, ante la falta del sistema electrónico para realizar la votación nominal y el desconocimiento de los nuevos diputados, los legisladores de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano acusaron que asesores y personal de los diputados de Morena y aliados ocuparon sus lugares por momentos y aprovecharon para alzar la mano y votar en nombre de los representantes de la autollamada Cuarta Transformación.

Los diputados aseguraron que denunciaron esta “anomalía” desde el inicio del debate del dictamen en lo general, el martes por la tarde, en la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, y pidieron que se rectificara el quórum a través del micrófono para que cada uno de los presentes se identificara. Las dos primeras veces, la Mesa Directiva dijo a panistas y emecistas que lo harían, pero eso no ocurrió, y a partir de ahí ya no volvieron a responder a las quejas de que no había certeza de una votación legítima.