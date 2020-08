Los engaños en comida detectados por Profeco

El laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde el año pasado alertó sobre una serie de alimentos que resultaron no ser lo que decía en su etiqueta o que falseaban el contenido del producto. Entre los más comentados figuraron marcas de atún, aceites gourmet, salchichas o carne para preparar hamburguesas.

Debido a los numerosos casos en los que el consumidor debe poner atención, EL UNIVERSAL elaboró una lista de los productos que fueron parte de los análisis de Profeco y que incumplieron normas o en la información de composición o ingredientes.



Carne para hamburguesas

Tanto en las hechas con carne de res como en las de pollo se encontró soya, pellejos o piel de pollo y carne de cerdo que no se mencionan en el etiquetado.



Atún

Hubo productos que tuvieron hasta 58% de soya. Se generó un diálogo con los fabricantes y se les impuso un límite máximo de 30% del contenido de ésta.



Bebidas vegetales

En productos de coco, soya, almendra y avena se detectó que el principal componente es agua, seguida de azúcares, grasas y proteínas. No obstante, sus precios son bastante elevados.



Aceites gourmet

Algunos que se comercializan como de ajonjolí, aguacate, cacahuate, de olivo y de semilla de uva estaban adulterados con aceite de cártamo, de soya o canola sin indicarlo en la etiqueta. Pese a ello, el precio es como si tuvieran ingredientes de mejor calidad.



Salchichas

Una gran cantidad de marcas contienen soya sin especificarlo; además, en algunos casos tienen menos proteína de la que marca la norma o dicen ser light aunque en realidad no sean de este tipo.



Jamón

Aunque se vendan como si fueran de pavo o cerdo, incluyen soya, y en los casos en los que son de "pechuga de pavo", contienen cerdo o menos proteína. Estos productos también incumplen la norma al calificarse como "extrafinos" pero sólo contar con una calidad preferente. Asimismo, hay marcas que incorporan ingredientes no cárnicos, como almidones, fécula de papa, maíz o chícharo.



Bebidas de aloe

Aunque garantizan estar hechas con sábila o aloe vera, tuvieron de cero a 0.01% contenido de extracto.



Mantequillas

Hay una cifra considerable de marcas que venden un producto que en realidad no es mantequilla, pues contiene grasa vegetal o que no es de leche.



Chocolate macizo

La Profeco encontró que el relleno de dos marcas famosas tiene mayor contenido de manteca vegetal que de cacao, y otros tienen más galleta que chocolate.



Crema comestible

Diversas marcas incurren en incumplimientos de calidad al contar con una mayor cantidad de grasa vegetal, aspecto por el que dejan de considerarse crema.



Bebidas energéticas

La mayoría rebasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a niveles máximos de ingesta de azúcares al día.