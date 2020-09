Los firmantes del desplegado contra AMLO

El desplegado En defensa de la libertad de expresión, en el que cientos de periodistas, escritores, científicos, creadores e intelectuales señalan que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, utiliza permanente un discurso de estigmatización y difamación contra los que llama sus adversarios, con lo que "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante", ha generado diversas reacciones.

En redes sociales los usuarios han publicado adjetivos en contra de los firmantes como "chayoteros", "prensa vendida", "sicarios de la información", "pseudo intelectuales", "derechancros", "grupo mierdero", incluso, han sido señalados como "enemigos del pueblo".

Además, esta mañana, el Presidente respondió a los firmantes: "Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país".

Pero, ¿quiénes son los firmantes? Aquí, algunos de ellos:

-Adolfo Castañón, poeta, traductor, ensayista e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Es autor de "Alfonso Reyes en una nuez. Índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en sus 'Obras completas'" (2019), y "Grano de Sal" (2009), por mencionar algunos.

-Adriana Malvido, periodista, autora de libros como "Nahui Olin", "Zapata sin bigote", "La Reina Roja", "Los náufragos de San Blas" y "El joven Orozco".

-Alberto Ruy Sánchez, escritor, entre sus obras se encuentran "Los nombres del aire" (1987), ganadora del Premio Xavier Villaurrutia, y "Los sueños de la serpiente" (2018), con la que obtuvo el Premio Mazatlán.

-Ángeles Mastretta, autora de "Arráncame la vida", "Mujeres de ojos grandes" y "Maridos".

-Antonio Lazcano, biólogo por la UNAM, miembro de El Colegio Nacional desde 2014 y recientemente fue integrado como nuevo integrante de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

-Arnoldo Kraus, médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, y miembro del Colegio de Bioética y del Seminario de Cultura Mexicana.

-Brian Nissen, pintor y escultor inglés, que vivió en México de 1963 a 1978. En México ha presentado exposiciones en el Museo de Arte Moderno, Museo Tamayo y en el Palacio de Bellas Artes.

-Carmen Boullosa, poeta, novelista, guionista y dramaturga. Ha sido condecorada con el Premio Xavier Villaurrutia por "Antes", "La salvaja" y "Papeles irresponsables".

-David Huerta, poeta, ensayista y traductor. Autor de "Versión", obra por la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia. En 2009 recibió el Premio de Literatura en Lenguas Romances, otorgado por la FIL Guadalajara.

-David Olguín, dramaturgo y director de escena. Es autor de textos "Los conjurados", "La lengua de los muertos" y "Los insensatos". Ha sido galardonado con diferentes premios, como el de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón.

-Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Fundo el Proyecto Templo Mayor y es integrante de El Colegio Nacional.

-Enrique Florescano, historiador por la Universidad Veracruzana. Autor del libro "Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica", "Memoria mexicana" y "El nuevo pasado mexicano".

-José Woldenberg, licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Autor de libros como "Cartas a una joven desencantada con la democracia", de 2017.

-Julia Tagueña, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Su vida profesional la ha dedicado a la investigación en física del estado sólido y a la comunicación de la ciencia.

-Julieta Fierro, astrónoma, con especialidad en materia interestelar, así como los estudios sobre el Sistema Solar. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Reconocida divulgadora de la ciencia.

-Lucía Melgar, activista, profesora, traductora e investigadora mexicana. Licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Maestra en Historia y Doctora en Literatura Hispanoamericana por la University of Chicago.

-Lynn Fainchtein, productora musical. Ha sido supervisora musical en cintas como "Amores perros", "Birdman", "The Revenant" y "La vida inmoral de la pareja ideal".

-Malva Flores, ensayista, narradora y poeta. Premio Nacional de Poesía Joven de México Elías Nandino, 1991; Premio de Ensayo Literario José Revueltas, en 2006 por "El ocaso de los poetas intelectuales".

-Margarita de Orellana, historiadora y editora mexicana, es la directora de la revista Artes de México y de la casa editorial del mismo nombre. Doctorada en la Universidad de París en Historia Contemporánea y Comparada, es autora de varios libros que analizan a la cultura mexicana en sus diversas manifestaciones.

-Mario Lavista, compositor. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la medalla Mozart. Imparte las cátedras de composición, análisis y lenguaje musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música y es director de Pauta. Cuadernos de Teoría y Crítica Musical.

-Mauricio Montiel, narrador, ensayista y traductor. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés.

-Mónica Lavín, es autora de más de una veintena de libros de cuentos, novelas y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos "Ruby Tuesday no ha muerto", Premio Narrativa de Colima por su novela "Café cortado", Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por "Yo, la peor".

-Paz Alicia Garciadiego, guionista. Ha escrito películas como "El evangelio de las maravillas", "Profundo carmesí", "Principio y fin", "La virgen de la lujuria" y "El diablo entre las piernas". En 2019, fue reconocida con el Ariel de Oro a la Trayectoria, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

-Paulina Lavista, fotógrafa y fundadora del Salón de la Plástica Mexicana que ha incursionado en el cine, las letras y la música. En 2013, fue condecorada con la Medalla al Mérito Fotográfico que concede el Sistema Nacional de Fototecas.

-Ros es caricaturista e ilustrador. Su nombre completo es Álvaro Fernández Ros. Es colaborador de diarios como El País. Ha expuesto en el Seminario de Cultura Mexicana. Ha publicado el libro "Ros cual para tal", que recopila su trabajo.

-Sara Sefchovich es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM, profesora en universidades de México y el extranjero, conferencista, traductora y narradora.

-Valeria Luiselli, escritora. Tiene Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene un Doctorado en Literatura comparada en la Universidad de Columbia. Autora de "Los niños perdidos", "Papeles falsos", entre otros.

-Roger Bartra, doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la ENAH. Ha publicado libros sobre la crisis de la identidad nacional, como "La jaula de la melancolía" y "La sangre y la tinta".

-Vicente Quirarte, poeta y escritor de narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Obtuvo el doctorado en Letras Mexicanas por la UNAM en 1998, donde actualmente imparte clases en la División de Estudios de Posgrado.

-Ximena Escalante, dramaturga. Sus obras de teatro se han traducido al inglés, francés, alemán, griego, holandés, italiano, portugués, polaco y se han presentado en New York, Los Ángeles, Washington, Ohio, Miami, Montreal, Québec, Otawa, París, entre muchos otros.