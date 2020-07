Los Frentes abiertos de AMLO

Al celebrar el segundo aniversario por su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto al menos 18 frentes que han impactado en su popularidad y en sus decisiones de gobierno.

Solo en este año, el titular del Ejecutivo puso en la congeladora la cercana relación con la que inició su administración con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios.

También se ha lanzado en contra de los médicos que están favor del mercantilismo; de los científicos que se resisten a los cambios y la austeridad; a los gobernadores de oposición, a la Cofece por sus altos sueldos y amplia burocracia.

Además de sus criticas como a los organismos autónomos como el INE, por lo oneroso de las elecciones; a la Cofece, por no detener los monopolios y su amplia burocracia, contra el Inai, porque era un aparato, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, para simular que se combatía la corrupción.

Ahora sumó a al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) que ha sugerido desaparecerlo para que la Secretaría de Gobernación asuma sus funciones y contra la extitular Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, por divulgar que habría un recorte en el presupuesto de la institución.

El pasado 30 de noviembre, cuando EL UNIVERSAL hizo un recuento sobre los frentes o crisis que el presidente Andrés Manuel López Obrador había abierto en su primer año de gobierno se contabilizaron 13, más de una por mes.

Aunque el Mandatario –en ese momento- solo reconoció "cinco momentos difíciles" a saber: la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo; la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a productos mexicanos; el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, la masacre contra 9 integrantes –tres mujeres y seis niños- de las familias LeBarón-Langford y el haber otorgado asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

La primera fue el 27 de diciembre cuando el presidente López Obrador lanzó un plan contra el robo de combustible (huachicol), que dejó a la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Guadalajara, Nuevo León, con escasez de gasolinas por una semana.

Empero, el punto más doloroso según el propio titular del Ejecutivo fue la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que cobró la vida de 137 personas, entre ellos varios menores de edad.

Entre los episodios se encuentran una serie de movilizaciones y protestas, por la decisión del gobierno de cancelar los recursos a las llamadas estancias infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde los padres de familia podían llevar a sus hijos mientras trabajan.

La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establecen que nadie puede ganar más que el Presidente, es otro de los frentes que el gobierno federal mantiene abierto con el Poder Judicial

En el combate a la corrupción la compra de medicinas y medicamentos generó una crisis a finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, donde el gobierno federal acusó de boicot a los distribuidores de medicinas.

En ese sentido, aunque el Presidente López Obrador asegura que han logrado contener los índices delictivos, la inseguridad se mantiene como el principal problema de los mexicanos.

Las renuncias

En las bajas más recientes se encuentra la de la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, por desacuerdos con el titular del ramo, Jorge Alcocer, y una de las más cercanas colaboradas del político tabasqueño desde que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También destacan las renuncias de Mara Gómez a la CEAV y de Mónica Maccise, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que el Presidente criticó al organismo en medio de la polémica por un foro al que se invitó al presentador Chumel Torres.

A éstas se suman las bajas, de su primer año de gobierno, del titular del IMSS Germán Martínez Cázares, del secretario de Hacienda Carlos Urzúa, por las "discrepancias en materia económica"; de Josefa González Blanco, ex titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de la polémica en la que se vio envuelta por presuntamente haber retrasado un vuelo de Aeroméxico, que partía de la Ciudad de México a Baja California, entre otras.