Los juegos sexuales son un riesgo para contraer ETS

Los juegos sexuales representan un riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH, la Hepatitis B y el papiloma humano, pero también de embarazos no deseados, advirtieron este jueves especialistas.



La doctora Norma Velázquez Ramírez, coordinadora de salud reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), indicó que los riesgos provienen de su práctica sin condón y muchas veces bajo el efecto de alcohol o de drogas.



"El abuso de sustancias como alcohol y drogas contribuye a que los jóvenes incrementen esa sensación de riesgo y obviamente cuando ya disminuye el efecto no recuerdan cómo fue esa práctica", explicó Velázquez en entrevista con Efe.



Estos juegos, que se han popularizado en países de Europa como Holanda y Alemania, han llegado a México gracias a las redes sociales e internet, destacó la especialista.



Entre ellos se encuentra la ruleta sexual o el juego del muelle que consiste en que un grupo de varones con erección mantengan relaciones por 30 segundos con una mujer y gana el último en eyacular.



Otra práctica es la llamada fiesta arcoíris, donde las mujeres se pintan los labios con colores y realizan sexo oral a los hombres, el ganador es el varón que tenga más colores en el pene.



La especialista acotó que este tipo de prácticas incrementan los riesgos en la salud, pues tan solo en México, entre 30 y 40 % de las personas con vida sexual han tenido alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas entre 15 a 49 años se contagian con una ETS que se puede curar, y anualmente hay más de 376 millones de nuevos casos de clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.



Velázquez Ramírez añadió que aunque en México el VIH no es la primera ETS, a nivel Latinoamérica es el cuarto lugar país en casos por Virus de Inmunodeficiencia Humana entre personas de 20 a 39 años.



Además de las enfermedades de transmisión sexual estos juegos pueden llevar a embarazos no deseados. México ocupó el primer lugar en América Latina en embarazos adolescentes con 390.000 en mujeres de entre 10 y 19 años en 2019.



La doctora Noris Pavía Ruz, infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México hizo énfasis en la importancia de la educación sexual para evitar prácticas de riesgo y promover la utilización y acceso al condón para prevenir contagios de cualquier enfermedad de transmisión sexual.