Los lujos y polémicas relaciones del ex gobernador Roberto Sandoval

Este domingo fue confirmada la detención de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, en Linares. La detención se hizo en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El operativo se realizó en coordinación con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República; de la Secretaría de la Defensa Nacional; del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y algo por lo que Sandoval nunca tuvo pudor, fue por sus extravagantes gustos y polémicas amistades.

En su acelerado ascenso político Sandoval Castañeda hizo evidente su gusto por una vida inusualmente glamurosa: ropa de marca, calzado de más de 7 mil pesos, vehículos de lujo, ranchos de producción agropecuaria, crianza de caballos de raza, monturas de suntuosa manufactura con fustes de repujados artísticos, vacaciones permanentes para su hijo, negocios súbitos para la hija, así como prosperidad agropecuaria para sus primos y hermanos fueron algunos ejemplos.

Atrás quedaron los años en que Sandoval Castañeda era un migrante mexicano más en los suburbios de Los Ángeles, California, donde trabajaba como barrendero. También dejó atrás San Antonio, Tepic, la colonia donde creció bajo el sustento de su padre, Pablo Sandoval Oruz, un tablajero de esa colonia popular.

En la cúspide de su poder, de acuerdo con testimonios recogidos por EL UNIVERSAL entre ex funcionarios, políticos y activistas nayaritas, Sandoval Castañeda también construyó un círculo de amistades íntimas, entre estrellas del espectáculo y el deporte como Joan Sebastian, Ezequiel Cheque Peña, Saúl "El Canelo" Álvarez, Pepe Aguilar, Poncho Lizárraga y Ricardo Montaner, entre otros. Pero también se construyó una leyenda campirana y una pasión ecuestre, cuyo rasgo más estridente fue la construcción de un mausoleo para su caballo preferido, "Dandy", mientras sus primos, hermanos e hijos prosperaban a su sombra.



Pasión onerosa y riego "sin costo"

Siendo alcalde de Tepic, montado en su consentido "Dandy "—un corcel negro de crines y cola rizadas—, Sandoval Castañeda celebra el centenario de la Revolución Mexicana (2010) cabalgando a la vanguardia de 3 mil jinetes; en campaña por la gubernatura guía a otra columna hípica en Santa María del Oro; ya como gobernador, organiza en 2013 una gran cabalgata de seis días por la zona serrana del estado; el 12 de diciembre siguiente aparece, con gabán y sombrero, montado sobre un macho castaño al frente de sus jinetes chinacos, uno de los cuales carga un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En 2012 abrió a la prensa las cercas de su rancho El Sueño, en Aután, visita documentada en un célebre video del sitio web Nayarit en Línea. El gobernador confió entonces: "Del otro lado tenemos praderas donde Joan Sebastian, El Cheque Peña y un servidor tenemos criadero de yeguas aztecas y españolas, donde no nos cuesta un centavo; el agua, naturaleza de Nayarit, nos da el pasto gratuito... Los canales de riego te riegan la pradera sin ningún costo...", afirmaba el hoy detenido.

El nayarita Rodrigo González Barrios, productor agropecuario desde hace casi dos décadas, y vocero de Comisión de la Verdad (CDV), organización ciudadana que documenta abusos y corrupción de la administración de Sandoval Castañeda, sí creía en su momento que el rancho y el hato caballar pudo salirle gratis al gobernador. Afirmó en entrevista: "Con dinero público, o con las mochadas que le daba el [ex] fiscal [Édgar] Veytia. Para que haya pasto, adquirió todo un sistema de riego, cercó el perímetro de las 17 hectáreas —170 mil metros cuadrados—, construyó las caballerizas. Hay trabajadores y veterinarios para atender día y noche a su ganado".

El valor de un caballo azteca —cruza selectiva de raza andaluza y yeguas cuarto de milla— se estima en más de 100 mil pesos, y el de un ejemplar español en más de 250 mil pesos, según la revista Vanity Fair. Bajo reserva de identidad, pero verificado por editores de EL UNIVERSAL, el testimonio de una fuente cercana al círculo de funcionarios más influyentes de la administración de Sandoval Castañeda ubicó el valor de los caballos del gobernador en 130 millones de pesos, en el 2017.



En busca de señorío

Hace años trascendió entre los allegados del gobernador nayarita la versión de que prefiere las monturas en piel de cocodrilo y los fustes forrados de metales repujados, al igual que los chapetones, argollas, frenos y estribos. Fotografías de accesorios semejantes, presuntamente pertenecientes a Roberto Sandoval Castañeda, se difundieron en una cuenta de Facebook que efectúa denuncias sobre el gobierno nayarita, a nombre de Comandante Jack Joker. Una de las imágenes presenta la superficie superior de un fuste —cabeza de la montura donde los charros atoran la reata— sobre cuyas grecas en fino repujado dorado y plata, se halla grabada la leyenda "Gobierno de Nayarit", el escudo de la entidad, y las iniciales del gobernador: "RSE".

La imagen fue retomada por la prensa, que presumió una manufactura en "oro de 24 quilates con incrustaciones de diamantes". Sandoval Castañeda negó que fuese de su propiedad vía Twitter. Pero un ex colaborador del gobierno del estado, dirigente izquierdista, asegura, bajo petición de anonimato: "Ese fue un regalo de Gianni Ramírez al gobernador, en agradecimiento porque lo haya regresado a la Secretaría de Obras Públicas".

Ramírez prefirió regresar a su cartera en el gabinete estatal que permanecer en la diputación federal en que se hallaba. Otra de las fotografías del sitio de Facebook mencionado muestra un freno en color plata, también con trabajo preciosista, y con las iniciales del gobernador. Una tercera foto, enviada a este diario, exhibe otra presunta prenda de Sandoval: una silla de montar de piel de cocodrilo con fuste en color plata.

Cotizaciones efectuadas por este diario sobre piezas similares en prestigiadas talabarterías de Guadalajara ubican un precio base de 45 mil pesos por montura, que puede rebasar los 100 mil con acabados especiales, dependiendo el material deseado y el grado de dificultad. Pero Sandoval Castañeda también cuenta con otros accesorios: calesa con asientos de piel y carruaje de impronta porfiriana, tirados por sus bruñidos corceles, que a veces utiliza para impresionar o agasajar a invitados especiales. Él mismo ha aceptado que algunas veces ha ido "en carreta" a recogerlos al aeropuerto de Tepic.



Adiós al "Dandy"

Un viernes de febrero de 2010 murió el "Dandy", aquel corcel negro consentido de Roberto Sandoval, quien subió a su cuenta oficial de Facebook una fotografía donde aparece montando al potro, erguido éste sobre sus patas traseras, y las delanteras flexionadas como haciendo un saludo. El mandatario hizo público un adiós en la publicación de su muro.

Cuentan que fue tal su dolor que apenas podía consolarse yendo a sus potreros. Poco después hallaría sosiego. Cuando era alcalde de Tepic, Sandoval auspició la creación de una fundación, Rehabilitación Infantil con Equinoterapia (RIE), a la que apoyó con infraestructura y caballos, aunque fue a partir de 2009 cuando cobró visibilidad.

Ese año, un amigo distinguido de la familia del entonces alcalde de Tepic visitó las instalaciones de la RIE: el cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner, quien entre discursos altruistas halló el espacio para anunciar la candidatura de Sandoval Castañeda a la gubernatura —como puede constatarse en el video institucional de la asociación de asistencia privada—, aunque aclaró que la fundación "no tenía propósitos proselitistas". La fundación trabajó entonces con redoblado esfuerzo.

No podía haber un mejor lugar para el "Dandy", así que cuando el gobernador recibió del taxidermista el animal disecado, en la misma posición que en aquella fotografía de Facebook, le adecuó un espacio en las instalaciones de la RIE, un lugar que sería como un santuario para el caballo, con fotografías de su vida, de su dueño, y donde todos pudieran admirarlo. Ahora que RIE ha decaído y su sede es usada para fiestas de la burocracia estatal, hasta el "Dandy" ha desaparecido de su mausoleo.



Sparring financiero

La noche del sábado 14 septiembre de 2013, en Alamodome de San Antonio, Texas, se enfrentaron el boxeador mexicano Saúl Álvarez, "El Canelo", y el púgil estadounidense Floyd Mayweather Jr.. El Himno Nacional Mexicano fue interpretado ni más ni menos que por Joan Sebastian. Minutos antes de la pelea, acaso segundos, Álvarez está en su camerino con su equipo de entrenamiento y con uno de sus amigos en aquel entonces, el gobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda.

Según el periodista Alberto Aguirre, el mandatario había mandado ajustar la agenda para que una visita oficial a San Antonio coincidiera con la fecha del combate. "El Canelo" reconocía en Sandoval a un "padrino, patrocinador, asesor". En 2011, Álvarez habló en una entrevista (Quién, noviembre, 2011) sobre su vínculo con el gobernador:

— ¿Inviertes tu dinero?

— Con la empresa que tengo desde hace dos años, Canelo Promotions, represento a 25 boxeadores. Y me acomodo con amigos en el ramo de la construcción.

— ¿Alguien te asesora?

— El gobernador de Nayarit [Roberto Sandoval]: somos muy buenos amigos, le pido opiniones y me apoya. Lo conozco desde que yo tenía 16, cuando no era ni diputado. En su rancho tengo cinco caballos. Mi hija le puso a uno, "El Spirit". Es mi consentido, hace de todo....



Jet set y negocios

Cuando no anda en plan vaquero, Sandoval Castañeda usaba mocasín con gancio, según una foto de acercamiento al calzado del mandatario publicada por el bloguero Rafael Chacón, en 2013. Cada par de ese calzado costaba entonces 7 mil 800 pesos, según anuncios con que se acompañaba la foto. Según testimonios Sandoval Castañeda usaba "botas, chamarras y relojes de marca". También contaba para 2017 con al menos siete carros de lujo, entre ellos una Rubicon, dos Suburban blindadas color blanco, un deportivo Dodge y algunas camionetas 4X4. Otro de los socios del gobernador en la cría de ganado es el cantante de ranchero y banda sinaolense Ezequiel Cheque Peña.

El mandatario cultivó además la amistad del cantante de balada ranchera Pepe Aguilar, y reclutó al hijo de éste, José Emiliano Aguilar, como colaborador personal, hasta que el muchacho fue detenido intentando introducir a personas de nacionalidad china a Estados Unidos.

Sandoval departe con frecuencia con "Poncho" Lizárraga de la Banda El Recodo, y con el actor y presentador de televisión Omar Fierro, que ha sido invitado especial a sus informes de gobierno. No es todo. Debutó actuando en un video musical de la cantante cubana Karenka. Mientras el entonces gobernador construía su mundo de farándula, su hijo Pablo Sandoval López viajaba en jets privados acompañado de miembros de la Selección Mexicana de Futbol, departiendo en restaurantes y hoteles de lujo en la Riviera Maya o en la Riviera Nayarit.

La revista española ¡Hola!, en su edición de julio 21, 2017, publicó una foto en la que el hijo del mandatario aparece acompañado del actor Diego Boneta y los futbolistas Andrés Guardado, Diego Reyes y Raúl Jiménez. Su hija, Liliana Sandoval López, es señalada por las fuentes consultadas como presunta propietaria del negocio Café Tierra Santa Nayarit y Arte Huichol, nombre con que aparece registrado en el expediente 1372998 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Pero hasta diciembre de 2014, el titular fue Otoniel Pérez Figueroa, un joven "valor" impulsado por el gobernador, quien fue su secretario particular cuando éste era alcalde de Tepic y quien actualmente es jefe de la Unidad de Gestoría del Congreso de Nayarit.

En entrevista con El Gran Diario de México, Jorge González González, ex diputado federal nayarita y ex candidato a senador por el Partido Acción Nacional (PAN), asegura que Hugo Sánchez Castañeda, primo del gobernador, "era el encargado de cobrar porcentajes de hasta 30% a proveedores del gobierno".





Un socio de Juliantla

Horas antes de morir, Joan Sebastian, nombre artístico del cantautor José Manuel Figueroa Figueroa, telefoneó a su compadre: el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a quien dijo que la suya había sido una de las amistades "más gratas" de su existencia, según relato del propio mandatario. El 13 de julio de 2015, Sandoval Castañeda escribió en su cuenta de Facebook: "Gracias por tus enseñanzas, hermano, compadre y amigo". Al día siguiente, se fue a Taxco, Guerrero, poblado donde se velaba al difunto: "Me voy para Juliantla, me hablaron sus hermanos", dijo a reporteros.

La amistad entre los Sandoval y los Figueroa comenzó cuando Roberto dirigió el rastro de Tepic (2005), creció cuando asumió la alcaldía (2008) y mucho más cuando tomó posesión de la gubernatura (2011). La relación se consolidó en los negocios, primera piel de ambos personajes. En mayo de 2010, Sebastian decía contar con "aproximadamente medio millón de colaboradores" en sus negocios agropecuarios, inmobiliarios y del espectáculo. Se aprestaba entonces a incursionar en inversiones mineras, pero el socio en el proyecto, Abel Uribe Landa, ex alcalde priísta de Tetipac, municipio vecino a Taxco, fue asesinado.

A Sebastian lo relacionaban con actividades ilícitas desde 2003, cuando un testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló el rancho que el cantautor tenía en Juliantla como parte del puente aéreo de distribución del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (PGR/UEDO/193/03). Tres años después fue velado en esa propiedad un hijo de Joan Sebastian, Trigo Figueroa González, asesinado a los 27 años de edad de un tiro en la nuca durante un concierto de su padre, en Texas.

En 2010, otro de sus hijos, Juan Sebastián Figueroa González, fue ultimado a tiros a las puertas de un bar y en noviembre de 2015, el cadáver descuartizado de Federico Figueroa Figueroa, hermano del cantante, fue hallado en una carretera que conduce al aeropuerto de Morelos. Era vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rojos. ¿Joan Sebastian era protegido en el estado gobernado por su compadre? "Es lo que todo el mundo conoce. Hace cinco años que Sandoval Castañeda presumió su sociedad en los caballos finos [con Sebastian], que se ha dicho que está conectado con gente de la maña, y si vemos dónde está el señor [Édgar] Veytia [ex fiscal general de Nayarit], pues sabemos que es el medio en que se mueven", decía al respecto el panista Jorge González.