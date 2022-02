Los mensajes de Brenda Isela en redes sociales, tras su feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días se dio a conocer el feminicidio de Brenda Isela Solís, mujer de 26 años de edad, encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Por el feminicidio de la joven ya es investigado Omar Emannuel "N", quien fuera su pareja sentimental, a quien se le vio con ella por última vez en su domicilio.

Brenda Isela estudió Arquitectura y en 2019 egresó del Tecnológico Nacional de México (TECNM) Campus Tláhuac.

En sus redes sociales, Brenda compartía fotos de ella y de sus pequeños hijos, así como de imágenes con textos sobre la familia, el autoestima y las relaciones sociales.

En su perfil de Facebook, la joven escribió: "Me considero una persona divertida, un poco crazy pero con muchas ganas de salir adelante".

Brenda tenía hijos y dejaba ver por medio de imágenes que compartía en sus redes sociales que ellos eran su prioridad.

En una publicación compartida en Facebook, la joven mencionó que prefería pasar tiempo con sus hijos que tener un trabajo que le demandará demasiada atención y no pudiera estar con ellos.

"Muchos se burlan del trabajo que tengo y muchos se quejan del que tengo una carrera y no la ejerzo al 100 pero me vale lo que digan, siempre y cuando sea para ver a mis retoños y estar con ellos más tiempo, es lo único que me hace feliz", escribió Brenda en su publicación para acompañar una imagen.

La última foto que se observa en su perfil de Facebook es la que ahora circula en redes sociales para informar sobre su feminicidio, ocurrido el fin de semana pasado en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa.

Según las investigaciones, el pasado viernes 18 de febrero Brenda se comunicó por última vez con su mamá, por lo que, dos días después, al perder comunicación con ella, su madre la fue a buscar al lugar donde vivía.

Al llegar, le pidió a los caseros que le permitieran acceder al departamento de su hija, pero no se lo permitieron, por lo que acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para reportar la ausencia de la joven.

Los agentes de la Fiscalía se dirigieron el lunes 21 de febrero al lugar donde vivía Brenda y al ingresar al cuarto observaron el cuerpo de la víctima sobre una cama.

Cámaras captan a posible agresor

Al revisar las cámaras de seguridad con las que cuenta el inmueble, se percataron que durante la noche del 18 de febrero, Brenda ingresó junto a su pareja sentimental al domicilio cargando bebidas alcohólicas. Sin embargo, ya por la tarde del 19 de febrero, Omar Emanuel "N", de 36 años, salió solo del inmueble y desde entonces se desconocía su paradero.

El cadáver de la joven fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde se determinará su causa de muerte tras la necropsia de ley que le realicen los peritos. La investigación de este caso estará a cargo de la Fiscalía de Feminicidios de la FGJ.

Detienen en Catemaco a presunto feminicida

La noche del jueves, el presunto feminicida de Brenda, Omar Emanuel "N", fue detenido por una falta administrativa cuando caminaba sobre la carretera Costera Golfo 180 tramo San Andrés-Catemaco, en Veracruz.

La fiscal, Ernestina Godoy Ramos, señaló que Omar Emanuel "N", agresor de Brenda Isela, está siendo trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante un Juez de Control.

Bajo el resguardo de agentes ministeriales de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, el presunto agresor fue custodiado para que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, cumplieran con la orden de aprehensión en su contra.