Los mexicanos piden endurecer medidas para controlar migración, según sondeo

De acuerdo con el sondeo, la animadversión hacia los migrantes ha crecido desde octubre del año pasado, cuando se inició el fenómeno de las caravanas -la mayoría de ellas conformadas por centroamericanos- que buscan cruzar México y llegar a Estados Unidos y viajan en grandes grupos.



En ese entonces, solo 27.6 % de los mexicanos creían que esas personas debían ser expulsadas inmediatamente, un porcentaje que aumentó a 41.2 % en abril y hasta 44.4 % en junio.



En octubre, 48.8 % de los entrevistados opinaron que los migrantes debían permanecer en libertad mientras se determinaba si podían ser refugiados, pero en junio la cifra bajó hasta el 36.9 %.



De la misma manera, solo el 9 % de los mexicanos considera que se les debería permitir el "libre tránsito", frente al 12.5 % de octubre.



Y en tanto, ha subido ligeramente la proporción de ciudadanos que opina que los migrantes deberían ser encarcelados por "transgredir las leyes mexicanas", de 4.4 % de octubre a 5.2 % de junio.



La encuesta se realizó del 3 al 7 de junio en pleno choque diplomático con Estados Unidos tras la amenaza de medidas arancelarias como castigo por no frenar los flujos migratorios, una decisión que finalmente se aplazó tras llegar a un acuerdo.



En este contexto, 91.5 % de los mexicanos opinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería solicitar a la Administración de Estados Unidos que "deje de atacar verbalmente al Gobierno y a los mexicanos".



Un 47.3 % consideró que Trump cumplirá con su amenaza arancelaria si México no frena la migración.



Además, solo el 14.4 % de los mexicanos considera que la nación no debería responder con aranceles a los gravámenes de Trump, mientras que 57.3 % dicen que sí debería hacerlo para lograr "igualdad de circunstancias" y 26 % que debería solo usar este recurso como "medida para negociar".



Ante un posible choque diplomático con el vecino del norte, principal socio de México, 60.4 % se inclinaron por expulsar a los migrantes, 14.7 % por iniciar una guerra comercial y 24.9 % no respondió a la pregunta.



En junio, 56.8 % de los encuestados están "en desacuerdo" con la idea de dar refugio a los indocumentados, un porcentaje muy distinto al de octubre, cuando esta negativa era solo de 37.8 % y menor a quienes sí apoyaban la medida.



Finalmente, en junio 53.7 % de los encuestados no apoya que López Obrador dé visas de trabajo a los migrantes de otras nacionalidades.



En todas la preguntas, el porcentaje restante corresponde a la respuesta "No sabe/No contestó".



La encuesta se realizó con mil entrevistas cara a cara en todo el país. El nivel de confianza es de 95 % y el margen de error de 3.1 %.



Este mismo miércoles, López Obrador pidió a todos los mexicanos que actúen con "humanismo" ante los migrantes e hizo referencia a cómo la Biblia dice que hay que tratar a los extranjeros.



"Nada de xenofobia, que significa odio al extranjero, ni campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano", concluyó.