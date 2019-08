Los negocios más jugosos tenían el visto bueno del presidente: AMLO

Al hablar de que en su gobierno no se permite la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los negocios más jugosos y que se hacían al amparo del poder, llevaban el visto bueno del jefe del Ejecutivo Federal.

"No es cierto que el presidente no sabía o que engañaban al presidente o que fueron desviados colaboradores del presidente, el presidente tiene toda la información y claro que sabe. Los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente", afirmó.

El mandatario revisó con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, las instalaciones del hospital rural de Río Grande. Los gobiernos federal y estatal firmaron un convenio de salud para garantizar medicamentos y atención gratuita y completa en hospitales y clínicas de la entidad.