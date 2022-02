"Los panameños merecen respeto", dice Lilly Téllez sobre Salmerón

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el historiador Pedro Salmerón declinó a ser embajador de México en Panamá y en su lugar propuso a Jesusa Rodríguez, la senadora Lilly Téllez reaccionó al nombramiento.

A través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional refirió que primero el presidente López Obrador insulta a los panameños con Pedro Salmerón "y ahora con Jesusa".

¿Qué le debe Panamá a usted Señor Presidente? Los panameños merecen respeto, no los menosprecie", también escribió la senadora Téllez.

----Proponen a Jesusa Rodríguez, en lugar de Pedro Salmerón, en embajada de Panamá

Al calificar a la canciller de Panamá, Erika Mouynes, como la "santa inquisición", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el historiador Pedro Salmerón declinó ser el nuevo embajador de México en ese país y en su lugar propuso a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez.

Esto luego de que la canciller panameña expresara su inconformidad por la postulación de Salmerón, quien ha sido señalado de presuntos casos de acoso sexual.

"Lo propusimos para embajador de Panamá y como si fuese la santa inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Les vamos a dar a conocer en documento que envió, que no conocía, pero ahora ya lo tengo y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito.

"Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijos que le devolvió la soberanía a Panamá, pero Torrijos pensaba de otra forma", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Aseguró que analiza dar un nuevo cargo en gobierno al historiador en el campo de los archivos agrarios o como su asesor en Presidencia encargado de la historia de los fraudes electorales en México, desde la época de Francisco I. Madero.