Los pandilleros de Morena destruyen: Lilly Téllez

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional, señaló que en campaña, Morena se disfraza de esperanza, pero en el poder es odio y amor.

A través de redes sociales, la legisladora panista escribió que Morena siembra la división de los mexicanos, enfrenta a los ciudadanos, unos contra otros, e incita al desprecio entre hermanos.

"Los líderes unen, los pandilleros de Morena destruyen", refirió la senadora por Sonora.

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en México no hay polarización.

"No hay incertidumbre y tampoco existe, como lo pregonan, lo escriben, lo dicen, nuestros adversarios de los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, no existe polarización.

"No existe eso en el país, solamente si la polarización la refieren a la cúpula, a la élite y al pueblo, en ese sentido sí hay polarización, pero que esté dividido el pueblo de México, no. Hay unidad en la mayoría del pueblo", dijo el Presidente.

López Obrador agregó que el 70% de la población desea que él siga en la Presidencia; 25% que deje el cargo y 5% está indeciso.