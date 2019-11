Los personajes más polémicos de las mañaneras de AMLO

A casi un año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido en Palacio Nacional a personajes que, algunos mezclados con la prensa, han acaparado las conferencias mañaneras y no precisamente por sus cuestionamientos.

Aquí algunos personajes que se han presentado a las mañaneras de López Obrador y que han dado de qué hablar.



"Respeto, admiración y cariño"

Con un "gracias infinitas" por haberle dado el Presidente el uso de la palabra, Bernabé Adame expresó en la conferencia de este viernes la "valentía" que López Obrador ha mostrado para enfrentar a todos los "poderes fácticos, poderes económicos, poderes políticos y poderes sociales".

El comunicador de "Pasión México" externó su "respeto, admiración y cariño" por el hecho de que el presidente López Obrador se levante tan temprano a las conferencias mañaneras, de acostarse tan noche y de trabajar sin descanso.

Al señalar que no es capaz de cuestionar al Presidente, Bernabé Adame, le hizo una serie de peticiones a López Obrador para convocar a los seguidores de la 4T "para parar a todos esos que se están queriendo elevar".



Lord Molécula

Siempre vestido con un moño al cuello, Carlos Pozos, mejor conocido como "Lord Molécula", ha sido cuestionado sus participaciones en las conferencias mañaneras.

Tras el operativo en Culiacán, en el que se capturó y luego liberó a Ovido Guzmán, "Lord Molécula" se volvió tendencia al cuestionar al presidente López Obrador sobre la derrota de los Astros contra los Nationals en la Serie Mundial 2019.

Incluso los memes no se hicieron esperar.



Corredor keniano

En la conferencia del 8 de marzo, la conductora Sandy Aguilera comparó al presidente López Obrador con un corredor keniano por la buena condición de salud que presenta.

"Todos queremos saber qué hace. Si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas. Tiene mucha energía, de verdad. Y usted es como un corredor keniano, lo hemos visto ni siquiera con un resfriado", señaló Aguilera.



Solo un abrazo

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 29 de agosto, una mujer que dijo ser locutora en Estados Unidos le pidió la palabra, y cuando se esperaba una pregunta únicamente le pidió un abrazo.

"Le dije a mi auditorio, yo soy de Perote, pero ya tengo 12 años viviendo en Minneapolis, Minnesota (...) El mensaje que me dieron, porque allá hay veracruzanos, hay de Michoacán, hay de Chiapas, de todo lo que es el país: 'Felicidades por su presidente, quisiéramos uno igual, como el que tienen ahora'", expresó María Bello.

"Les dije: Me canso ganso que sí se lo doy. Entonces, pues si me permite se lo puedo dar", señaló la mujer para luego acercarse al Presidente.

Tras un abrazo y beso en la mejilla, el presidente López Obrador envió un saludo a todos los "paisanos en Estados Unidos", a quienes llamó "héroes vivientes".



Con ayuda de amigos

Una activista identificada como María Arredondo logró colarse como trabajadora de un medio de comunicación para poder acercarse al presidente López Obrador al término de su conferencia del 4 de diciembre de 2018.

La mujer, que pedía ayuda para los indígenas de Sinaloa, refirió que decidió increpar al mandatario porque no obtenía respuesta y con ayuda de amigos pudo entrar a Palacio Nacional.



No trabajar con Menchú

Durante la conferencia del 5 de diciembre, un hombre que se identificó como Rodolfo Macías Cabrera, periodista del periódico "San Antonio Newspaper", manifestó expresiones de inconformidad frente al presidente López Obrador.

Luego de pasar tres filtros para ingresar a "la mañanera" de ese día, Macías Cabrera pidió al presidente de México no trabajar con la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Tras el incidente, López Obrador refirió que revisaría su seguridad.

Un día antes, María Arredondo, también burló los filtros de seguridad, al equipo que cuida al presidente, y al final de la conferencia se plantó frente al presidente para solicitarle ayuda para los indígenas.



Niños reporteros

En la conferencia del 7 de febrero, el presidente se sometió a dos preguntas de "niños reporteros" del proyecto "Radioaventureros".

"A ver, los dos niños", dijo el mandatario a los menores reporteros, quienes al igual que todos los representantes de los medios de comunicación levantaron la mano para hacer una pregunta.



No me dejaban pasar

Tras quejarse en redes sociales de que no le daban acreditación para ingresar a las mañaneras, y que afuera de Palacio Nacional no la dejaban pasar, la periodista Isabel Arvide externó ante el presidente que "los periodistas fifí siguen ganando miles y miles de pesos" con ayuda de los gobiernos estatales.

Acusó que los jefes de prensa no tienen "espacio para el trabajo y en cambio el dinero sucio sigue circulando con los mismos de antes".

Al respecto, el Presidente felicitó a la periodista por estar en la conferencia y solicitó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, auxiliar a Arvide.



Discusión por cifras de homicidios

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por las cifras de homicidios en el país.

El periodista cuestionó al mandatario sobre que han ido en aumento los asesinatos en el país, por lo que el presidente reviró que todos los días trabaja su gobierno para atender el principal problema de la inseguridad y la violencia.

"Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, sólo en asuntos graves, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así", dijo.

Sin embargo, el periodista Ramos volvió a preguntar que según las propias cifras del gobierno federal, los homicidios van en aumento.

Por lo que López Obrador respondió que han controlado la situación y no han aumentado, según sus datos y presentó una lámina que ambos analizaron.

El presidente aclaró que el problema de la inseguridad y la violencia no están resueltos, además tomará algún tiempo los resultados.

"Mi compromiso es que van a bajar los delitos. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios", aseguró.

López Obrador aseguró que nunca atentaran contra el periodismo, incluso a quienes no revelen fuentes, porque su gobierno no es una dictadura.



Gracias por no estar vetado

En la conferencia del 28 de enero, el comunicador Nino Canún tomó el micrófono y agradeció a López Obrador que dejó de estar "vetado" en los medios de comunicación.

Luego de varios minutos, Canún volvió a tomar el micrófono para agradecer a López Obrador, hecho que fue abucheado por los periodistas que asisten diariamente a las mañaneras.