Los políticos que quieren crear su propio partido

En días pasados, Pedro Carrizales "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí, dijo que su movimiento social "Un México Más Chido" pretendía ser un partido político y buscaba contar con la presencia de Pedro Kumamoto, considerado el primer político independiente en ganar un puesto de elección popular.

Pedro Carrizales refirió que contaba con el apoyo de más de 600 mil jóvenes a nivel nacional y que todavía evaluaba el nombre de "El Mijis partido".

Tras la entrevista con la agencia Quadratín, "El Mijis" escribió en redes sociales que fue "puro cotorreo" lo que dijo sobre la creación de su propio partido político.

Pero lo que no es cotorreo es que algunos "políticos" sí buscan crear su propia institución política.



El exchofer de AMLO

Nicolás Mollinedo Bastar "Nico", quien fuera chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, presentó el 5 de junio pasado, la asociación civil Movimiento Ambientalista Social por México, con el que pretende contender como partido político en las elecciones de 2021.

Acompañado por el actor Ariel López Padilla, Esmeralda Badillo Barba y Mauricio Soto Caballero, "Nico" dio a conocer la organización, enfocada en el tema ambiental, que para poder obtener el registro como partido, deberá celebrar asambleas en al menos 20 entidades o en 200 distritos electorales.



Margarita Zavala y Felipe Calderón

La exaspirante presidencial y el expresidente de México salen a las calles a pedir a los ciudadanos a que se afilien a "México Libre", organización política que busca consolidarse como partido político.

De acuerdo con el matrimonio Calderón-Zavala, se busca "renovar la política en nuestro país" con su proyecto político. El propio expresidente panista sale a volantear e invitar a la ciudadanía a sumarse a las asambleas de "México Libre".

De acuerdo con la guía de "México Libre", "Margarita y Felipe, junto a un grupo plural de mujeres, hombres y jóvenes, han decidido construir esta alternativa de participación, que contribuya a mejorar la calidad de la democracia, desde un alto sentido cívico y conscientes de que es indispensable desarrollar una nueva forma de hacer política en nuestro México".

Añade que la organización política de la expareja presidencial "no es una plataforma para construir proyectos personales, ni de ellos ni de nadie en particular y debe rebasar las biografías personales".



Gabriel Quadri

A finales de enero de este año, Gabriel Quadri, excandidato presidencial de Nueva Alianza en 2012, asistió al Instituto Nacional Electoral a inscribir a su organización política "Cambiemos" para convertirlo en "un partido liberal ubicado en el centro".

"Tendrá una agenda de cambio institucional para la prosperidad, la seguridad y el imperio de la ley y el orden, y la sustentabilidad", expresó el también ambientalista.



Redes Sociales Progresistas

Con una intensa convocatoria a asambleas nacionales, Redes Sociales Progresistas, movimiento vinculado a Elba Esther Gordillo, tienen la presencia activa de René Fujiwara Montelongo, nieto de "la maestra" y de Fernando González, su yerno.

Durante la primera asamblea estatal realizada en marzo, Elba Esther Gordillo respaldó los trabajos de la organización Redes Sociales Progresistas.

Cabe señalar que el movimiento respaldó la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y anunció que como partido respaldará el proyecto de "cuarta transformación".

¿Cuándo se pueden conformar partidos políticos nacionales?

La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar de tal propósito al INE en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial.

Los requisitos mínimos son:

-Celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales.

-Que en estas asambleas participen tres mil afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral.

-Se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales.