Los rostros detrás del número de víctimas

A ocho meses del primer deceso por Covid-19 en México, la pandemia ha dejado al menos 933 mil 155 contagios confirmados y más de 92 mil 100 muertos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Pero más allá de las estadísticas, cada hombre y mujer que ha fallecido por el virus tuvo una vida y un rostro... no son números.

Entre los mexicanos que han caído ante el coronavirus hay desde los más poderosos hasta los más humildes. La enfermedad no hace distingos. EL UNIVERSAL presenta un puñado de historias de mujeres y hombres que el Covid-19 nos arrebató.



- Manuel Felguérez

ARTISTA PLÁSTICO

El 8 de junio, un maestro del arte mexicano se convirtió en una de las primeras víctimas del Covid-19 en el mundo de la cultura. Manuel Felguérez fue contagiado, al igual que su esposa, Mercedes Oteyza de Felguérez, quien durante varios días continuó enferma.

Durante dos meses de cuarentena, el creador zacatecano estuvo haciendo arte, planeaba ampliar su estudio para crear obras aún más monumentales de las que realizó a lo largo de su trayectoria de más de 74 años.

En un video grabado el 17 de mayo, se refirió a la pandemia que sufre el mundo y dijo que esperaba que pronto pudiéramos vencer a "este diabólico virus". No lo logró. Felguérez murió a los 91 años en su casa de la Ciudad de México, luego de que la enfermedad le afectó las vías respiratorias.

En 2019 culminó la celebración por sus 90 años, al abrir la exposición Trayectorias, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Fue un maestro generoso, protagonista en el proceso de búsqueda de una independencia artística y un ser con una calidad humana excepcional. Decía de su vocación artística: "Notre Dame fue mi nacimiento al arte; la Sixtina mi bautizo, y una exposición de Turner, mi confirmación".

Felguérez fue uno de los grandes representantes del arte abstracto en México y uno de los protagonistas del movimiento de la Ruptura, que buscó distanciarse de la Escuela Mexicana de Pintura y hallar sus propios caminos. Creó esculturas, pinturas, obra mural y fue pionero en el arte digital.

Nació el 12 de diciembre de 1928, en Valparaíso, Zacatecas. Estudió en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda; luego en la Academia de la Grande Chaumier y en la Academia Colarossi, en París.

Felguérez creó obras monumentales, como la Puerta 1808, para conmemorar el bicentenario de la Independencia.



- Joel Molina Ramírez

SENADOR

El pasado 24 de octubre, el profesor Joel Molina se convirtió en la primera víctima del Covid-19 en el Senado. La muerte del legislador de Morena la confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales.

Su equipo y sus allegados lo recuerdan como una persona de risa fácil y carácter fuerte, regañón a veces, amable, consejero cuando era necesario, conciliador, mediador, trabajador y responsable, pero también destacan su trayectoria como luchador social en la que no había cortapisas.

Días antes de su fallecimiento participó en la sesión que se desarrolló en la antigua Casona de Xicoténcatl del Senado, donde emitió su voto.

Eduardo Ramírez, también de Morena y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, recuerda su vocación: "Era un hombre que trabajaba y eso dice mucho de su personalidad, nos va a hacer falta. Tenía un sentido de responsabilidad con la gente que colaboraba, un gran sentido del humor y nunca entraba a una confrontación, más bien conciliaba", afirma.

Leal al partido y especialmente a la causa del presidente López Obrador, sus amigos señalan la cercanía que tenía con el hijo de éste, Gonzalo López Beltrán, a quien lo unía un cariño y trato similar al que los padres prodigan a sus hijos. El senador estaba por cumplir 78 años.



- Pilar Pellicer

ACTRIZ

Murió el 16 de mayo a los 82 años. Fue una sorpresa. Amigas cercanas como Rebecca Jones cuentan que una semana antes, Pilar Pellicer estaba bien.

"No sabía nada. ¡Pero si estaba bien! Se suponía que no salía y Ariane [su hija] le llevaba las cosas a la puerta, la comida y eso", relata.

Pilar Pellicer era sobrina de El poeta de América, Carlos Pellicer y hermana de la también actriz Pina Pellicer.

Debutó como actriz en el cine con la película El vendedor de muñecas, en 1955. Amó al séptimo arte desde su niñez, cuando su tío le ponía películas con sus hermanitos. "¡Y yo veía cómo ponía un tablado y bailaba!", recordó la actriz en una entrevista con EL UNIVERSAL en 2018.

Así que fue normal que la joven que nació en 1938 en la Ciudad de México se dedicara de lleno a la pantalla grande; su filmografía incluye Pedro Páramo y La Choca.

"Amo al cine con toda mi alma, el que me den un reconocimiento por ello lo recibo con amor", señaló en 2018, año en el que se le rindió homenaje en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Como parte de su trayectoria, en 1959 trabajó en la película Nazarín y compartió escena con Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso y Ofelia Guilmáin.

Ese mismo año obtuvo una beca del Instituto Francés para América Latina para estudiar actuación en París, donde permaneció por espacio de seis años trabajando en el cine, la televisión y el teatro.

Patricia Reyes Spíndola dice que compartieron los escenarios en el teatro: "Hice Pedro Páramo hace muchos años en la Compañía Nacional de Teatro, también trabajé con ella en Mujeres asesinas".



- Carlos Mario De La Cruz Gallardo

EPIDEMIÓLOGO

Era un ser humano noble, social, con amplia experiencia y de carácter fuerte, así definen colaboradores y amigos al epidemiólogo Carlos Mario de la Cruz Gallardo, quien el 13 de julio se convirtió en una víctima más del coronavirus.

Fue un doctor que entregó más de 36 años de su vida al servicio médico de su estado, forjando generaciones dentro de las aulas universitarias y en los diferentes cargos que ocupó en la Secretaría de Salud (Ssa), donde se desempeñaba como el coordinador de los programas de VIH, sida y tuberculosis, y donde aplicó su conocimiento para mejorar la vida de los tabasqueños.

La doctora Juana Tapia, quien fue su alumna, compañera de trabajo y terminó siendo su amiga luego de 30 años de conocerlo, lo calificó como un epidemiólogo excepcional, quien siempre asumió múltiples responsabilidades dentro del sector Salud. Afirmó que durante su desempeño siempre fue perseverante y con alto sentido de responsabilidad, sabiendo responder a la confianza de sus superiores.

"Los programas que tenía a cargo siempre estaban en los primeros lugares a nivel nacional, y alguno de ellos sirvió como modelo, porque eran implementados en otros estados del país", relató.

En los últimos años de su vida, la salud del doctor De la Cruz Gallardo sufrió un grave deterioro, al grado que tuvo que someterse a un trasplante renal y aún en esas condiciones siguió laborando como si no hubiera pasado nada, porque aseguró la doctora Tapia, era un profesional.

Todos los años, en el mes de agosto, le gustaba que le organizaran su fiesta de cumpleaños y convivir con amigos. "Son muchos momentos y recuerdos y cada año festejábamos la fiesta decembrinas", narró la doctora Tapia con lágrimas, recordando a su jefe y amigo.



- Miguel Roberto Mejía Murillo

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FILARMÓNICA DE LA CDMX

La última vez que Roberto Mejía fue a su oficina llevaba puesto un traje, corbata, camisa y pañuelo de color azul. Una de sus compañeras le dijo que se veía particularmente feliz y quiso tomarle una fotografía. En ese retrato luce con una sonrisa franca, abierta, extrovertida. Sus compañeros y amigos lo recuerdan justo así, como un caballero nacido en 1954, con una amabilidad y generosidad inigualables.

En el fondo, dice Leticia Vázquez, su viuda, Roberto era tímido, porque desde muy joven aprendió que no sólo debía ser el mejor en todo lo que hiciera, también entendió que la amabilidad, la empatía y el respeto abrían las puertas y las ventanas que la discriminación, a veces, quería cerrar. Si no era el más alto, entonces tenía que ser el más brillante.

Roberto nació en un barrio de la Ciudad de México, su padre era carpintero y tenía siete hermanos; pese a la difícil situación económica, todos consiguieron tener una carrera. Estaba orgulloso de su familia, en la que nació, y de la que creó con Leticia y sus dos hijos, así como de su hijo en su primer matrimonio.

Era licenciado en Administración y se desempeñaba como director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, pero su carrera en el ámbito artístico y cultural surgió a finales de los años 90, cuando trabajó como subdirector de Vinculación Académica en el INAH, en donde permaneció más de 10 años. Después se desempeñó como gerente de grupos artísticos en la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, invitado por el compositor Eduardo Soto Millán.

Miguel Roberto murió el 17 de agosto, víctima de Covid-19. Tenía 65 años. Algunas semanas antes de morir, conversó con EL UNIVERSAL acerca de las medidas para el regreso a los escenarios de la filarmónica.



- Jaime Ruiz Sacristán

PRESIDENTE DE LA BMV

Jaime Ruiz Sacristán fue de los primeros personajes públicos que contrajo Covid-19, en marzo pasado, después de un viaje a Vail, Colorado. Luego de un mes de tratamiento, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) quedó muy afectado por el virus y las complicaciones provocaron su muerte el pasado 12 de abril.

Ruiz Sacristán se desempeñaba como presidente del Consejo Administrativo del mercado bursátil desde 2014. También fue presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) de 2007 a 2014. Antes se había desempeñado como director General del antiguo Grupo Financiero Bital desde 1992 hasta 2003, cuando fue comprado por HSBC. En 2003 fundó el Banco B×+ junto con Antonio del Valle Perochena.

Nació el 27 de octubre de 1949 en la Ciudad de México. Fue licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y contaba con una maestría en Administración por Northwestern University, de Estados Unidos.

Ruiz Sacristán habría contraído la enfermedad en un viaje a Vail, Colorado, en el que estuvo acompañado de varios empresarios, entre ellos José Kuri, integrante del Consejo de Administración de Inbursa, quien también dio positivo a Covid-19.

A partir de 2015 asumió el cargo como presidente de la BMV.



- Alejandro Rodríguez Garnica

MÉDICO

Le llamaban Doctor milagros porque durante la pandemia atendió a muchos pacientes que se contagiaron de Covid-19, pero esa misma enfermedad que combatió durante siete meses le quitó la vida hace unos días a Alejandro Rodríguez Garnica.

"Hasta el último momento estuvo cuidando de sus pacientes aun sabiendo del riesgo que podía correr. Su vocación de servicio siempre fue ayudar a la gente, atendió a muchos de Covid, nos consta", contó Mariela Rodríguez Casanova, la mayor de los hijos del médico originario de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

El Doctor milagros es uno de los 64 profesionales de la salud que han muerto en la localidad durante la contingencia sanitaria.

Algunos de los pacientes que atendió lo describen como único, sin igual, desde el punto de vista humano y profesional. Alejandro Rodríguez Garnica era su nombre oficial, pero por su carisma y su peculiar personalidad le llamaban de diferentes maneras. También le decían "El Buki", porque usaba el cabello y barba como el cantante mexicano.

"Lo que le importaba era curar a los pacientes, sin importar si tenían dinero, a mucha gente que ayudó no le cobraba y hasta le regalaba la medicina, era un ser excepcional", resaltó su hija Mariela.



- José Luis Téllez García

SACERDOTE

A los 75 años, el sacerdote José Luis Téllez García, más conocido en los reclusorios de la Ciudad de México como El padre liberador, falleció a causa de Covid-19.

El 1 de junio, la Arquidiócesis de México informó sobre su muerte y recordó que en su labor pastoral logró la preliberación de más de 10 mil presos: "El padre José Luis Téllez fue un parteaguas en la pastoral penitenciaria de la Ciudad de México, acompañó espiritualmente a los presos y a sus familiares, y abogó para que tuvieran un juicio justo y una adecuada reintegración una vez que terminaba su condena", resaltaron las autoridades católicas.

Entre 2000 y 2005 dirigió el Hogar Alternativo, en donde residían hombres y mujeres liberados mientras lograban integrarse a la sociedad: "No era una casa de hospedaje, o de bolsa de trabajo para los preliberados, tenía huertos familiares y crianza de animales, eso les permitía humanizarlos", detalló Antonio Lerma Nolasco, obispo de la Diócesis de Iztapalapa.

El religioso fue quien confirmó que su fallecimiento se debió a complicaciones por el coronavirus: "Es una gran pérdida para la Iglesia y para la sociedad, pues en vida apoyó a personas privadas de la libertad y se esforzó por ayudarlas en su proceso de reinserción social".



- Óscar Chávez

CANTANTE Y ACTOR

Murió a los 85 años. Fue "El Caifán" que conquistó a Julissa en el cine. Fue activista y participó en el movimiento de 1968 y el neozapatismo de 1994. Inmortalizó Por ti y La niña de Guatemala, dos canciones que marcaron la trova latinoamericana del siglo XX.

Es recordado como alguien que siempre puso su canto al servicio del pueblo, señalando las corruptelas del gobierno.

Nació el 20 de marzo de 1935 en la Ciudad de México y durante su trayectoria artística logró más de 50 producciones discográficas, las cuales acompañaron la vida de varias generaciones.

Desde muy pequeño se inclinó por el arte, es una de las razones por las que Óscar estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También reiteró su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el intérprete ofreció siempre su voz, que fue estandarte de sus convicciones.

Como cantante se distinguió por grandes éxitos como Por ti, La Mariana, Sin un amor, Gracias a la vida, Adiós con el corazón y Macondo, entre muchos otros.

Sus discos incluyen más de 20 títulos, entre los cuales figuran tres de la serie Voz viva de México, recitando poemas de Amado Nervo, así como de Sor Juana Inés de la Cruz y Gilberto Owen.

Al momento de su muerte tenía 85 años, cinco más que Raquel, su esposa de toda la vida. La pareja se conoció cuando ambos tenían 20 años. Se encontraron en el teatro en una celebración del 15 de septiembre y en cuestión de meses se casaron.

Una de las últimas presentaciones de Óscar Chávez tuvo lugar el 27 de julio de 2019 en las islas de la UNAM, donde fue parte del festival Cantares, Fiesta de la Trova y Canción Urbana. Debido a la pandemia, sus labores de este año estuvieron canceladas.



- Tanganxhoan Cortés

CHEF

Este cocinero originario de la ciudad de Altamirano, Guerrero, llevó la alta cocina al límite. Estuvo 22 años en servicio entre fogones y cacerolas. Su último puesto de trabajo fue ser chef ejecutivo de Pierre Mundo Imperial, en el puerto de Acapulco.

Estuvo al frente de los hoteles Presidente Chapultepec, Ixtapa, Cancún, Camino Real Ixtapa y Las Brisas Acapulco, así como del Club de Industriales de la Ciudad de México (con Olivier Lombard) y varias hospederías y restaurantes de Estados Unidos.

En entrevistas en revistas especializadas, Tanganxhoan Cortés se definía como un chef hecho "dándole duro al perol", pues el cocinero se forja en la cocina. Destacó su trabajo en los mejores hoteles de 5, estrellas donde aprendió el arte de cocineros mundiales.

Fanático del futbol y de los Pumas, le hubiera gustado ser piloto.



- Rocío Dolores Ramírez Guerrero

INSTRUCTORA DE MANUALIDADES

A los 50 años y sin padecer ninguna enfermedad crónica, Rocío Dolores Ramírez Guerrero fue otra víctima del coronavirus. Su hija Janette Nallely Domínguez Ramírez relató que pese a tener buena salud, tuvieron que ingresarla de urgencia al hospital, pero nunca pasó por su cabeza que días después le anunciarían que su madre había fallecido.

"Minutos antes de ingresarla al Hospital Juárez de México nos dijo: ´Estaré bien, regresaré pronto´, no sabíamos que serían sus últimas palabras; sin embargo, consideramos que hubo muchas inconsistencias por el personal médico", explicó en su hogar ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Roci, como era conocida por sus familiares y amigos, se dedicaba a realizar talleres de figuras decorativas con pasta flexible y normalmente se ejercitaba.



- Jesús Fonseca y Juárez

FOTORREPORTERO

El fotorreportero Jesús Fonseca y Juárez falleció por Covid-19 el 6 de octubre; tenía 93 años. Dos días antes, con apoyo de unos amigos, fue internado en la clínica del IMSS de Calzada de las Bombas. A ese lugar una semana antes había acompañado a su hijo, Jesús Fonseca Escamilla, quien fue internado porque su oxigenación era baja y había sospechas de que tenía Covid-19.

En conversación telefónica, Fonseca Escamilla hace el relato de esos últimos días: "Fue algo muy triste", dice. Nunca supo que su papá estaba internado cerca. El martes 6 de octubre una doctora le avisó que su padre estaba en esa clínica y que había fallecido.

Hoy, cuando empieza a sentirse mejor y puede conversar, Jesús recuerda a su padre como un ser humano "contento con la vida, con todo". En los últimos meses estuvieron organizando sus fotos, relató.

"Llevaba tiempo en su estudio revisando, mostrando fotos que eran recuerdos de viajes juntos, de cuando me acompañaba a la montaña o de cuando inició en el futbol americano; añorando, viviendo de los recuerdos de una época. Le gustaban los eventos del clima, los rayos, la Luna, el cielo, cómo se mueve la Tierra. Todas las mañanas bajaba y leía EL UNIVERSAL (donde fue fotorreportero durante más de medio siglo)", señaló su hijo.



- El matemático II (Rodolfo García)

LUCHADOR

Las dinastías en la lucha libre son un sello que identifica a este deporte espectáculo en México, y el Matemático II formaba parte de una, hasta el pasado jueves 4 de junio, cuando tras librar una batalla con el Covid-19 murió debido a una insuficiencia respiratoria provocada por el virus que azota al mundo.

El enmascarado daba continuidad a la leyenda de los números, aunque su presencia en el ring ya no era tan frecuente. Hasta el día de su muerte se desempeñaba como instructor en el gimnasio de la Unidad de la Policía Metropolitana del Transporte (UPM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde tenía el cargo de policía segundo.

Rodolfo García Jr., quien fue hospitalizado días antes de su deceso, tenía 54 años y debutó profesionalmente en la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), hoy Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Después, junto a sus hermanos, los Matemáticos Jr. y III, se integró a la Triple A.

El Matemático II formó parte de una numerosa familia luchística, entre los que se encuentran Ruddy García (abuelo), Matemático (padre), Matemático Jr. /Libertador y Matemático III (hermanos); además de sus tíos Huracán Ramírez, Demonio Rojo y Catedrático.

Nació el 16 de agosto de 1969, en la Ciudad de México.



- José Porras González

MÉDICO DEL IMSS

José Porras González tenía 38 años y perdió la batalla contra el Covid-19. Era médico cirujano adscrito al área de Urgencias del Hospital General 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aficionado al Atlante y uno de los héroes anónimos que se sacrificó por salvar al mayor número de mexicanos infectados con coronavirus.

Desde finales de marzo, Pepe Porras —como le decían amigos y familiares— recibió y atendió por más de 20 días a enfermos de coronavirus en su unidad médica, pese a que no tenía el equipo necesario de protección para hacerlo; después lo consiguió por fuera y se enfrentó al virus, pero lamentablemente se contagió.

Desde el lunes 13 de abril empezó a sentirse mal: mucho cansancio y fiebre. Al ser doctor, decidió aislarse en su domicilio y se auto medicó con muchos líquidos, paracetamol, reposo y buena alimentación, pues no tenía síntomas graves.

El virus se lo llevó en ocho días, pues todo se complicó debido a que tenía diabetes y sobrepeso. El sábado 18 de abril ya tenía dificultades para respirar y fue cuando una ambulancia lo trasladó al Centro Médico Siglo XXI al mediodía. Ingresó al área de Terapia Intensiva, lo intubaron y en las primeras horas del martes 21 de abril murió.

Pepe Porras no pudo despedirse de su familia y amigos.