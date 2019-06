Los secuestros que más han indignado en México

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), en lo que va del año se han abierto 353 carpetas de investigación por el delito de privación de la libertad.

En el portal Datos Abiertos, la dependencia local, informó que febrero fue el mes en que se iniciaron más investigaciones por secuestro, con 133 averiguaciones.

Aquí te presentamos algunos secuestros que mayor indignación han causado en la sociedad.

-Caso Norberto Ronquillo

La noche del martes, Norberto Ronquillo, terminó sus clases en la Universidad del Pedregal, pero al salir de la institución no volvió a su casa.

Tras darse a conocer el hecho, familiares del universitario bloquearon el cruce de Acoxpa y Federación Mexicana de Football, en Tlalpan, para exigir una reunión con la procuradora, Ernestina Godoy.

La madre del joven señaló en repetidas ocasiones que cumplieron con pagar la cantidad que solicitaron por el rescate de su hijo.

Durante la madrugada de este lunes, la PGJ informó que se localizó el cuerpo de Norberto en un paraje de Xochimilco.

-Caso Fernández de Cevallos

Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado el 14 de mayo del 2010 cuando llegaba a su rancho, ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

La noticia se dio a conocer el sábado 15 de mayo. Su camioneta abandonada fue encontrada en los alrededores de su hacienda.

Según versiones del velador de la finca, escuchó cuando llegó la camioneta pero no se percató de nada más.

Luego de más de siete meses de cautiverio, se informó de la liberación del ex candidato presidencial el 20 diciembre.

-Caso Rubén Omar Romano

El 19 de julio de 2005, a la salida del entrenamiento de Cruz Azul en las instalaciones de La Noria, Xochimilco, Rubén Omar Romano fue interceptado por dos automóviles, que lo obligaron a detenerse para después llevárselo secuestrado.

El plagio del técnico de origen argentino duró 65 días. Fue rescatado por elementos de la policía federal el 21 de septiembre, en una "casa de seguridad" ubicada en Iztapalapa.

Fue liberado por elementos de la entonces llamada Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR).

-Caso Fernando Martí

El 4 junio del 2008 un retén de supuestos agentes federales secuestró a Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, el menor viajaba en un BMW rumbo a su secundaria.

Tras 53 días de secuestro, hallaron ejecutado al menor Fernando Martí en la colonia Villa Panamericana en la delegación Coyoacán. El cuerpo fue localizado en la cajuela de un auto Corsa, color plata con una leyenda: "por no pagar atentamente la familia" (sic).

Fuentes oficiales informaron que la familia de Alejandro Martí pagó un rescate de 6 millones de dólares para recuperar a su hijo de 14 años.

Una línea de investigación apuntó que el grupo autodenominado "La Banda de la Flor", sería el responsable.

-Caso Miranda de Wallace

Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado el 11 de julio de 2005. El empresario Hugo Alberto fue secuestrado en las instalaciones de Plaza Universidad, de acuerdo con las investigaciones realizadas por su madre, la señora María Isabel Miranda.

Isabel Miranda denunció ante la PGR y la Procuraduría capitalina el secuestro de su hijo.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida en la ciudad de Kentucky. Se le acusa de estar involucrada en el secuestro y asesinato de Alberto Wallace, junto con varios cómplices.

El cuerpo de Hugo Alberto nunca fue encontrado.