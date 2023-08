Los sitios ligados al caso Iñigo Arenas Saiz

A-AA+

El caso sobre la muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz generó polémica entre quienes consideran que es poco seguro ir de fiesta y terminar en estado de ebriedad, hasta quienes aseguran que los establecimientos en los que las personas buscan divertirse deberían ser más responsables en cuánto alcohol que le dan de tomar a sus clientes.

Estas discusiones llamaron la atención de las personas interesadas en esta situación también respecto a los dos lugares ligados al caso de la desaparición y muerte del empresario Iñigo Arenas. Cabe recordar que primero fue visto salir del club República en Polanco de la Ciudad de México, y su cuerpo habría sido hallado en un table dance que se identifica como restaurante bar llamado "Black Royce".

Aquí te decimos lo que sabemos de estos dos lugares de entretenimiento, así como consumo de alimentos y bebidas.

----Club Republica, donde te piden tu Instagram para ver si puedes entrar

En redes sociales se difundió una grabación de la cámara de seguridad del establecimiento Club República, en Polanco, en la cual se observa la salida del empresario.

Este bar se ubica en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, existen lugares que adoptan la misma identidad de esta área por lo que no cualquiera puede entrar.

Tal es el caso del club República, lugar al que asistió el empresario Iñigo Arenas antes de morir. Aquí no basta con formarse para poder ingresar, se necesitan cumplir varios requerimientos.

Desde las redes sociales el establecimiento te orienta en "how to apply", cabe mencionar que todo el proceso está en inglés, pese a que el negocio se ubica en México. Sólo hay que seguir tres, aparentes, fáciles pasos: habrá que otorgar datos personales tales como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de cumpleaños y la cuenta de Instagram, donde podrán ver tus fotos y saber si eres apto para acceder al lugar.

Una vez enviado este formulado y que alguien determine si eres digno de poder entrar, habrá que esperar un correo de confirmación y finalmente recibirás una "digital card" para poder ingresar de por vida.

En el Club República se sirven tragos nacionales e internacionales de elevados costos, música, y más.

"Es un espacio exclusivo con increíble música, baile y tragos. Todo está combinado para crear el correcto ambiente para vivir la mejor experiencia", es la descripción que el bar expone en inglés.

----"Black Royce": bufete, tragos, actrices porno, tubos y más

El "Black Royce", ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, ha sido casa de varias estrellas de la pornografía que han asistido al lugar a dar show para sus clientes nocturnos.

De acuerdo con las reseñas del establecimiento, este opera como restaurante durante el día y en la noche se convierte en un table dance al que los clientes pueden ingresar sin, aparentemente, importar su estado. Tal como fue el caso de Iñigo Arenas.

Fotos y videos revelan que adentro del lugar destacan las luces león, mesas pequeñas, tubos que van del techo al piso y mujeres con lencería y disfraces para posiblemente dar espectáculo, aunque clientes aseguran que también dan servicio de meseras.

Luego de lo viral que se volvió el caso del empresario que fue hallado muerto en este lugar, internautas aseguraron que "Black Royce" también opera como centro de prostitución, sin embargo, por el momento no hay declaraciones de las autoridades que confirmen estos testimonios.