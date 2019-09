Los tesoros que reveló el Metro

En la construcción de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se han encontrado una gran cantidad de objetos pertenecientes a nuestro pasado prehispánico, al menos unos 20 mil entre figuras, vasijas, etc.; incluso, se han encontrado lugares sagrados completos como es el caso del templo Ehécatl, descubierto en la edificación de la línea 1 en 1967 y que ahora se puede ver en el transbordo de la estación Pino Suárez y que fuera inaugurado en 1970.

En particular, la construcción de las líneas 1 y 2 dio la oportunidad a arqueólogos de recuperar materiales e información que hasta ese momento sólo era conocida por documentos y que permitió el enriquecimiento del patrimonio cultural.

Actualmente, parte de este patrimonio es exhibido en el Museo del Metro, que se encuentra en el transbordo de la estación Mixcoac.

Pero los descubrimientos no sólo fueron prehispánicos, sino hasta prehistóricos, ya que en la construcción de la línea 4 fueron encontrados los restos de un mamut de cuatro metros de altura, en 1978. Actualmente, los restos se exhiben en la estación Talismán, la cual lo adoptó como símbolo de la estación.

Seguramente todavía hay muchos elementos de nuestro pasado, bajo esta gran ciudad, que aguardan a ser descubiertos si continúa, en algún momento, la expansión del transporte naranja.

Datos

20 MIL OBJETOS. De valor histórico se han encontrado en la construcción de las 12 líneas del Metro.

3.70 METROS. De alto es lo que tiene el adoratorio a Ehécatl. Además, mide 10.70 x 7.6 m

4 METROS. De altura es lo que medía el mamut descubierto en la construcción de la línea 4.

200 MIL USUARIOS. Transitan diariamente en la correspondencia de Pino Suárez, donde está el adoratorio.

54 MILLONES. De personas al año pueden admirar la pirámide, cifra 21 veces superior a las visitas de Teotihuacán.

500 KILOS. Es el peso de "la Coatlicue del Metro", cuya altura no rebasa los 20 centímetros.

16 METROS. De profundidad en las de obras del Metro permitieron una mayor exploración.

12 MIL AÑOS. De antigüedad es lo que tiene el mamut encontrado en la construcción de la línea 4.

63 ENTIERROS De seres humanos fueron descubiertos con la construcción de la línea 12.