Los tours en trajinera por Xochimilco están de regreso con descuento

Desde abril, las trajineras del embarcadero Las Flores Nativitas, en la alcaldía de Xochimilco, tuvieron que cerrar debido a la pandemia. Pero desde hoy, reinician los recorridos por sus canales. Pero no tan rápido, tendrás que olvidarte de las fiestas flotantes y multitudinarias, porque los paseos en trajineras regresan, pero con protocolos de bioseguridad que hay que obedecer. Además, si las autoridades consideran que aún no es el momento de reactivar la actividad turística en Xochimilco, la reapertura podría posponerse.

Para atraer a los visitantes, el embarcadero ofrece 30% de descuento en la renta de trajineras para los diferentes tours. Este descuento aplicará para el resto del año mientras el semáforo de la contingencia se encuentre en naranja o amarillo. Las reservaciones deben hacer en su sitio oficial. Además, si por alguna razón necesitaras posponer tu tour, puedes reprogramar la fecha sin problema.

El tour básico y el tour libre por horas (en el cual eliges el tiempo y lugares que hará el recorrido), ahora costarán 350 pesos por hora (antes 500 pesos); el tour tradicional lo encontrarás en 700 pesos por dos horas (en este podrás visitar la réplica de la Casa de las Muñecas, los invernaderos y la Laguna de Caltongo).

El tour ecológico que costaba 2 mil pesos (por trajinera) ahora lo podrás adquirir por mil 400 pesos. Además de pasar por los invernaderos y lagunas, visitarás la zona ecológica de los canales de Xochimilco y, si lo decides, por 30 pesos más podrás entrar al Museo del Ajolote, especie endémica de esta región.

El tour fiesta (son con familiares o gente muy cercana a ti) lo encontrarás en mil 550 pesos y tiene una duración de tres horas.Incluye la personalización de la portada de la trajinera. El tour completo (invernaderos de Xochimilco, la Laguna de Caltongo, la Laguna de Xaltocán y el canal de Santa Cruz), con las mismas tres horas de recorrido, tendrá un costo de mil 50 pesos.

Si lo que quieres es más aventura y suspenso, entonces el tour Isla de las Muñecas es para ti. Incluye todos los lugares antes mencionados pero con acceso (por 40 pesos) a la genuina isla "diabólica". Este recorrido tiene una duración de 5 horas. El precio por reapertura es de mil 750 pesos por trajinera, más la entrada a la isla por persona.

Es importante que sepas que no habrá tours individuales en los que era posible compartir trajinera con desconocidos, hasta nuevo aviso. Esta es una medida de seguridad para evitar posibles contagios. Solo están permitidos los paseos familiares o de amigos y en grupos no mayores a 12 personas. Anteriormente, podían subir (oficialmente) hasta 18 pasajeros.

Debido a la nula actividad en los últimos meses, el desarrollo de plantas como el lirio ha proliferado en las aguas de Xochimilco, por lo que el paso de la trajinera puede que sea más lento.

Los precios se irán ajustando conforme la demanda de visitantes. También podrás contratar servicios extra, como mariachi, marimba y comprar comida y bebidas, aunque también puedes llevar tus propias viandas.

Los horarios serán de 10 de la mañana a 7 de la noche todos los días y puedes hacer tus reservaciones aquí.

Para cuidar la salud de los trabajadores como de visitantes, el embarcadero implementará medidas de seguridad y sanidad: señalética para mantener el distanciamiento social, uso de cubrebocas obligatorio para todos, gel antibacterial y el lavado de manos con agua y jabón.

De las mil 100 trajineras registradas solo el 30% de las unidades operarán en semáforo naranja: será del 60% cuando la CDMX esté en semáforo amarillo.

Como visitante debes exigir que los protocolos de bioseguridad se cumplan al pie de la letra (si por esta razón no te convence subirte a una trajinera, mejor no lo hagas) pero, si vas a salir de paseo, también es tu responsabilidad cumplir con las medidas de sanitización para evitar rebrotes. Destinos te suplica usar el cubrebocas en todo momento (aunque te den ganas de cantar una ranchera) y mantener el distanciamiento social. Lleva tu propio gel antibacterial, toallitas desinfectantes y lávate las manos constantemente. No compartas bebidas del mismo vaso o botella.