Los videos en que Meneses destapó los sobornos en Odebrecht

En diciembre de 2017 se difundieron videos de la declaración de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, que realizó ante la Procuraduría General de la República de Brasil el 16 de diciembre de 2016.

Estos videos, que en su momento fueron confidenciales, forman parte de la investigación sobre Odebrecht que realizó Quinto Elemento Lab y la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

La relación entre Luis Alberto Meneses Weyll y Emilio Lozoya destacó durante la formulación de imputación de la FGR en contra del exdirector de Pemex por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El exdirector de Odebrecht en México aceptó que su declaración fuera videograbada, y en ella relata los "reconocimientos" hechos a Lozoya durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y luego de ser nombrado director de Pemex, a cambio de favorecer a la empresa con contratos.

En su declaración, Luis Alberto Meneses señaló que en 2012 el exdirector de Pemex le planteó contribuir con algo, por todo el apoyo que había dado desde 2009, para que él se pudiera posicionar dentro del comité de campaña presidencial de un candidato que lideraba las encuestas.

Cabe destacar que Emilio Lozoya formó parte del equipo a cargo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

"Siempre nos apoyaba para formular nuestros planes, orientarnos y presentarnos empresas y empresarios que podrían complementarnos Lozoya era la única persona que conocíamos en la campaña. Entonces de nuestra parte no había habido reconocimiento a sus contribuciones a nuestros planes, con una visión de futuro, consideré que ya que él era parte del equipo de un candidato que lideraba las encuestas, decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los últimos años, principalmente para posicionarnos con el futuro gobierno", manifestó.

Al aceptar este "reconocimiento", Meneses declara que Lozoya le solicitó 5 millones de dólares, sin embargo, se le ofrecieron 4 mdd, cantidad a la que no puso ninguna objeción."Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares, consulté a mi líder y le indiqué el potencial que Lozoya podía representar con una relación de confianza más estrecha, más profesional, le sugerí a mi líder que aprobáramos una buena cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando, y así lo hicimos. Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Las Lomas, le dije que estaríamos dispuestos a contribuir con 4 millones de dólares para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años. Él estuvo de acuerdo, no puso ninguna objeción".Al llegar a ese acuerdo Lozoya Austin le proporcionó las cuentas bancarias a las que debería de transferir el dinero. Meneses revela que no sólo eran cuentas en México si no también fuera del país."No eran cuentas sólo en México, sino también cuentas bancarias abiertas afuera del país. Me dio los datos de las cuentas de Latin America Asia Capital y de Zecapán. Yo pasé los datos a nuestra área de operaciones y se hicieron varias transferencias por el valor total acordado".Esos fueron los primeros intercambios, pero en 2013, ya con Lozoya al frente de Pemex, Luis Alberto Meneses le pidió apoyo para poder ganar contratos en las obras de ampliación de una refinería en Hidalgo y a cambio "le reconocería con compensaciones indebidas".Por lo que Lozoya le recomendó cumplir con requisitos técnicos, administrativos y comerciales para poder posicionarse y que una vez que pasaran esa etapa, él buscaría la forma de operar y respaldar en el consejo de administración a la empresa.

"Para ese proceso nosotros colocamos para Emilio, una colocación directamente mía con él. Que estaríamos dispuestos a reconocerlo, en caso de obtener el contrato, con 6 millones de dólares, 2 millones de dólares serían un reconocimiento desvinculado del proceso de obtención del contrato y 4 millones vinculado al proceso de obtención, y así ocurrió".Para estos depósitos, Meneses declara que Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia, indicó que un hombre al que conoció como Rodrigo Durán, diseñó un esquema para ejecutar las operaciones de los pagos.En su testimonio, el exdirector de Odebrecht en México señaló que las negociaciones nunca se dieron dentro de Pemex, sino que las reuniones para tratar la entrega de dinero a cambio de favores eran en restaurantes y en algunas ocasiones en su casa ubicada en Polanco, o en la casa de Lozoya en Santa Fe.Aclaró que las negociaciones se realizaban sólo entre él y Lozoya y negó que otros funcionarios estuvieran involucrados.