"Los voy a acusar con sus mamás y abuelos", advierte AMLO a manifestantes violentos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las personas que hoy se manifiesten de manera violenta en la marcha por los 51 años del movimiento estudiantil en la Ciudad de México que los acusará con sus mamás y abuelos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los familiares de estas personas no estarían de acuerdo con el actuar violento de los jóvenes.

"Los voy a acusar con sus mamás y abuelos, estoy seguro que los papás, los abuelos no están de acuerdo (con que actúen de manera violenta), sino me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven, los verían como malcriados, por que no deben de andar haciendo eso. Les darían sus jalones de oreja, sus zapes".

"Vamos procurar que se manifiesten todos lo que recuerdan y no olvidan la represión", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que cuando movimientos, como el de los familiares que exigen la presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa, se manifiestan de manera pacífica para exigir sus demandas, "llegan estos provocadores y les echan a perder sus manifestación. Debemos de evitar estas provocaciones".